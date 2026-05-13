FNE 2026: el Secundario 32 presentó a sus candidatas

El Colegio Secundario 32 "Rene Favaloro " del barrio Alto Comedero, presentó a sus candidatas para la elección de la nueva representante rumbo a la FNE 2026 que se realizará el viernes 15 de mayo, desde las 15 horas, en el establecimiento educativo.

En esta oportunidad, serán 7 las estudiantes que participarán como candidatas para representar a la institución en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

3. Araceli Soruco

4. Valentina Ayala

5. Tiara Cruz

6. Abril Rios

7. Araceli Díaz

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Despedirán a Morena Reyes

Además, durante el encuentro se realizará la despedida de Morena Reyes, representante 2025 del Secundario 32, quien finalizará su período y acompañará el traspaso a la nueva elegida.

La elección se llevará a cabo en el colegio y contará con la participación de estudiantes, docentes y familias que se sumarán a esta celebración estudiantil rumbo a la FNE 2026.

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: