FNE 2026: el Secundario 32 presentó a sus candidatas

El Colegio Secundario 32 "Rene Favaloro" del barrio Alto Comedero, presentó a sus candidatas para la elección de la nueva representante rumbo a la FNE 2026 que se realizará el viernes 15 de mayo, desde las 15 horas, en el establecimiento educativo.
En esta oportunidad, serán 7 las estudiantes que participarán como candidatas para representar a la institución en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
3. Araceli Soruco
4. Valentina Ayala
5. Tiara Cruz
6. Abril Rios
7. Araceli Díaz
Despedirán a Morena Reyes
Además, durante el encuentro se realizará la despedida de Morena Reyes, representante 2025 del Secundario 32, quien finalizará su período y acompañará el traspaso a la nueva elegida.
La elección se llevará a cabo en el colegio y contará con la participación de estudiantes, docentes y familias que se sumarán a esta celebración estudiantil rumbo a la FNE 2026.
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 15 de mayo: Colegio Secundario 33
- 15 de mayo: Colegio Gianelli
- 15 de mayo: Colegio Martín Pescador
- 15 de mayo: Colegio Secundario 43
- 15 de mayo: Colegio Secundario 32
- 16 de mayo: Colegio Blaise Pascal
- 24 de mayo: Colegio Emdei
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