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13 de mayo de 2026 - 07:07
Fiesta.

FNE 2026: el Secundario 32 presentó a sus candidatas

La elección será el viernes 15 de mayo, desde las 15 horas, en el colegio y participarán 7 candidatas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del Colegio Secundario 32.&nbsp;

Candidatas del Colegio Secundario 32. 

El Colegio Secundario 32 "Rene Favaloro" del barrio Alto Comedero, presentó a sus candidatas para la elección de la nueva representante rumbo a la FNE 2026 que se realizará el viernes 15 de mayo, desde las 15 horas, en el establecimiento educativo.

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En esta oportunidad, serán 7 las estudiantes que participarán como candidatas para representar a la institución en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Las candidatas del Secundario 32

1. Luciana Medina

2. Belinda Armella

3. Araceli Soruco

4. Valentina Ayala

5. Tiara Cruz

6. Abril Rios

7. Araceli Díaz

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Despedirán a Morena Reyes

Además, durante el encuentro se realizará la despedida de Morena Reyes, representante 2025 del Secundario 32, quien finalizará su período y acompañará el traspaso a la nueva elegida.

La elección se llevará a cabo en el colegio y contará con la participación de estudiantes, docentes y familias que se sumarán a esta celebración estudiantil rumbo a la FNE 2026.

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 15 de mayo: Colegio Secundario 33
  • 15 de mayo: Colegio Gianelli
  • 15 de mayo: Colegio Martín Pescador
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 43
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 32
  • 16 de mayo: Colegio Blaise Pascal
  • 24 de mayo: Colegio Emdei

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