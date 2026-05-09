FNE 2026: Sofía Matorras fue elegida representante del Colegio Remedios de Escalada

El Colegio Remedios de Escalada tiene nueva representante

El nombre de Sofía Matorras ya forma parte de la 75° edición de la FNE 2026. En una velada cargada de alegría, emoción y acompañamiento de toda la comunidad educativa, el Colegio Remedios de Escalada coronó a su nueva representante estudiantil.

La celebración contó con un gran marco de público, donde alumnos, familias y docentes colmaron las instalaciones del establecimiento para acompañar a las candidatas en una noche inolvidable. Con música, aplausos y mucho color, la institución vivió una verdadera fiesta anticipando lo que será la Elección Capital en septiembre.

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Además de la coronación principal, también fueron distinguidas las jóvenes que integrarán la corte estudiantil y el tradicional Paje 10, en una jornada que destacó el compañerismo y el entusiasmo de los estudiantes.

R DE ESCALADA 3 Las elegidas Representante: Sofía Matorras 1° Princesa: Julia Tartalo 2° Princesa: Martina González Miss Elegancia: Josefina Villarruel Miss Simpatía: Valentina Abigail Salas Como Paje 10 fue elegido Santino Paredes. R DE ESCALADA PAJES

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