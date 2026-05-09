FNE 2026: Sofía Matorras fue elegida representante del Colegio Remedios de Escalada

El nombre de Sofía Matorras ya forma parte de la 75° edición de la FNE 2026. En una velada cargada de alegría, emoción y acompañamiento de toda la comunidad educativa, el Colegio Remedios de Escalada coronó a su nueva representante estudiantil.
La celebración contó con un gran marco de público, donde alumnos, familias y docentes colmaron las instalaciones del establecimiento para acompañar a las candidatas en una noche inolvidable. Con música, aplausos y mucho color, la institución vivió una verdadera fiesta anticipando lo que será la Elección Capital en septiembre.
Además de la coronación principal, también fueron distinguidas las jóvenes que integrarán la corte estudiantil y el tradicional Paje 10, en una jornada que destacó el compañerismo y el entusiasmo de los estudiantes.
Las elegidas
- Representante: Sofía Matorras
- 1° Princesa: Julia Tartalo
- 2° Princesa: Martina González
- Miss Elegancia: Josefina Villarruel
- Miss Simpatía: Valentina Abigail Salas
Como Paje 10 fue elegido Santino Paredes.
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