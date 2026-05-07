El Blaise Pascal elige a su representante para la FNE 2026: estas son las candidatas

La elección del Colegio Blaise Pascal se realizará el sábado 16 de mayo, desde las 21:30, en la Sociedad Española, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La elección del Colegio Blaise Pascal será el sábado 16 de mayo a las 21:30 en la Sociedad Española, rumbo a la FNE.
La elección del Colegio Blaise Pascal se realizará el sábado 16 de mayo, desde las 21:30, en la Sociedad Española, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
La comunidad educativa vivirá una noche especial, con la presentación de las candidatas que buscarán representar a la institución en una de las celebraciones más importantes para los estudiantes jujeños.
Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.