El Blaise Pascal elige a su representante para la FNE 2026: estas son las candidatas

Candidatas Blaise Pascal.

La elección del Colegio Blaise Pascal se realizará el sábado 16 de mayo, desde las 21:30, en la Sociedad Española, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La comunidad educativa vivirá una noche especial, con la presentación de las candidatas que buscarán representar a la institución en una de las celebraciones más importantes para los estudiantes jujeños.

Candidatas del Blaise Pascal Karen Cruz Leila Soledad Burgos Brenda Cholfo Ámbar Medina Valentina Nieva Olivia Ceballos Sofía Lagoria Candelaria Juárez Olivia Trenque Swayv Pía Firme Virginia Itatí Vieyra Luisana Pertinez Morena Perini Martina Vilte María Cazón Victoria del Valle González Paula Guzmán Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 8 de mayo: Colegio José Hernández

Colegio José Hernández 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

Colegio Evangélico Che-Il 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada

Colegio Remedios de Escalada 15 de mayo: Colegio Secundario 33

Colegio Secundario 33 15 de mayo: Colegio Gianelli

Colegio Gianelli 15 de mayo: Colegio Martin Pescador

Colegio Martin Pescador 16 de mayo: Colegio Blaise Pascal

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