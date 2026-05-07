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7 de mayo de 2026 - 18:42
Jujuy.

El Blaise Pascal elige a su representante para la FNE 2026: estas son las candidatas

La elección del Colegio Blaise Pascal será el sábado 16 de mayo a las 21:30 en la Sociedad Española, rumbo a la FNE.

Candidatas Blaise Pascal.

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La comunidad educativa vivirá una noche especial, con la presentación de las candidatas que buscarán representar a la institución en una de las celebraciones más importantes para los estudiantes jujeños.

Candidatas del Blaise Pascal

  1. Karen Cruz
  2. Leila Soledad Burgos
  3. Brenda Cholfo
  4. Ámbar Medina
  5. Valentina Nieva
  6. Olivia Ceballos
  7. Sofía Lagoria
  8. Candelaria Juárez
  9. Olivia Trenque Swayv
  10. Pía Firme
  11. Virginia Itatí Vieyra
  12. Luisana Pertinez
  13. Morena Perini
  14. Martina Vilte
  15. María Cazón
  16. Victoria del Valle González
  17. Paula Guzmán

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

Esta elección se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 8 de mayo: Colegio José Hernández
  • 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il
  • 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 33
  • 15 de mayo: Colegio Gianelli
  • 15 de mayo: Colegio Martin Pescador
  • 16 de mayo: Colegio Blaise Pascal

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