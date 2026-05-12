miércoles 13 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de mayo de 2026 - 23:14
Deportes.

San Martín de Tucumán le ganó a Gimnasia de Jujuy por 2 a 0

En un partido de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán superó a Gimnasia de Jujuy con goles clave en el complemento.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
LOBO JUJEÑO

San Martín de Tucumán intentó tomar la iniciativa desde el arranque y a los 12 minutos generó una de las primeras aproximaciones claras: tras un tiro libre, Nicolás Ferreyra ganó de cabeza dentro del área, aunque el remate salió incómodo y fue controlado sin dificultades por Milton Álvarez, arquero de Gimnasia de Jujuy.

Lee además
Maximiliano Manduca
Deportes.

Quién es Maximiliano Manduca, el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Martín de Tucumán
Deportes.

Cambio de horario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín en Tucumán

El partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán tiene un nuevo horario confirmado para el próximo martes 12 de mayo.

Con el correr de los minutos, el “Lobo” comenzó a asentarse mejor en el partido, adelantó líneas y buscó imponer su juego en la mitad de la cancha, aunque sin demasiada profundidad en los últimos metros.

La ocasión más peligrosa de la etapa inicial llegó a los 34 minutos y fue para el “Santo”. Alan Cisnero filtró una gran habilitación para Diego Diellos, que definió cruzado dentro del área, pero apareció una notable respuesta de Álvarez para evitar la caída de su arco.

El primer tiempo también tuvo varias infracciones y juego friccionado. En Gimnasia fue amonestado Martín Lazarte a los 10 minutos, mientras que en San Martín vio la tarjeta amarilla Lucas Diarte a los 38’, ambas mostradas por el árbitro Maximiliano Manduca.

LOBO JUJEÑO2

Tiempo de definiciones

El complemento comenzó con un trámite muy disputado y varias infracciones. El árbitro Maximiliano Manduca mostró tarjetas amarillas a Ezequiel Parnisari y Jorge Juárez en los primeros minutos, mientras el “Lobo” intentaba adelantarse en el campo para buscar el desnivel.

Con la intención de darle mayor peso ofensivo al equipo, el entrenador de Gimnasia movió el banco y mandó a la cancha a Claudio Pombo y Abel Argañaraz. Más tarde también ingresaron Octavio Bianchi y Maximiliano Casa, en busca de una reacción del conjunto jujeño.

LOBO JUJEÑO4

Sin embargo, el “Santo” fue el que encontró la efectividad. A los 22 minutos del segundo tiempo, Diego Diellos apareció completamente solo dentro del área y conectó un cabezazo letal para vencer a Milton Álvarez y abrir el marcador en favor del equipo tucumano.

El partido se volvió todavía más intenso en el tramo final. Matías García fue amonestado en San Martín y, a los 35 minutos, Lucas Diarte vio la segunda tarjeta amarilla y dejó al local con diez jugadores. A partir de allí, Gimnasia intentó aprovechar la superioridad numérica y fue con más empuje que claridad en busca del empate.

Pero cuando el “Lobo” estaba volcado al ataque, San Martín liquidó la historia en tiempo de descuento. A los 47 minutos, Matías García apareció para marcar el segundo gol y sellar el triunfo del conjunto tucumano, que festejó junto a su gente una importante victoria en La Ciudadela.

LOBO JUJEÑO7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Maximiliano Manduca, el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Martín de Tucumán

Cambio de horario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín en Tucumán

Gimnasia de Jujuy podrá llevar 2.000 hinchas a Tucumán para el partido ante San Martín

Gimnasia de Jujuy realizará una colecta de abrigos en el 23 de Agosto

Operativo para la visita del Lobo a Tucumán: controles, uso de camisetas y prohibiciones

Las más leídas

Marcha Universitaria (foto archivo).
Reclamo.

Marcha Universitaria Federal: cómo será en Jujuy

La Quiaca
Jujuy.

Una ciudad jujeña entre las más frías del país: mirá el ranking de temperaturas

Quedó detenido el conductor de la camioneta del choque fatal en Ruta 66 video
Jujuy.

Quedó detenido el conductor de la camioneta del choque fatal en Ruta 66

Salió bajo la lluvia con termo y mate para visitar a su amiga, sufrió una fuerte caída y el video se viralizó en TikTok.  
Sociedad.

Cruzó la lluvia con termo y mate para ver a su amiga, cayó en la calle y fue viral en TikTok

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal video
Reclamo.

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal en defensa de la educación pública

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel