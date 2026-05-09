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9 de mayo de 2026 - 10:44
Jujuy.

Viví este sábado el minuto a minuto de la Elección del Che Il en exclusiva por Canal 4

Este sábado reviví la Elección de la Reina del Colegio Che Il por la pantalla de Canal 4. Seguí el minuto a minuto de la coronación de Úrsula Ricci por la FNE 2026.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Transmisión de la Elección del Che Il

Como un beneficio totalmente exclusivo para los clientes de Canal 4, este sábado 9 de mayo desde las 20 horas, se podrá vivir lo que fue la Elección de la Reperesentante del Colegio Evangélico Che Il. Todos aquellos que sigan la transmisión, disfrutarán del detalle minuto a minuto de lo que fue una noche mágica donde se coronó a Úrsula Ricci como la flamante reina de la institución por la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

CHE IL 2
Úrsula Ricci fue la elegida por el Colegio Che-il

Úrsula Ricci fue la elegida por el Colegio Che-il

Las elegidas del Che Il en la FNE 2026

  • Representante: Úrsula Ricci
  • Primera Princesa: Emilia Montaño
  • Segunda Princesa: Sofía Pastorino Castro
  • Primera Dama de Honor: Josefina Cejas Pellegrini
  • Segunda Dama de Honor: Luz Méndez
  • Miss Simpatía: Antonela Balbi
  • Miss Elegancia: Victoria Barea

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