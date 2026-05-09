Viví este sábado el minuto a minuto de la Elección del Che Il en exclusiva por Canal 4

Canal 4 brindará como beneficio exclusivo a sus clientes la Elección a Reina del Colegio Che Il por la FNE 206 que se llevó a cabo en la noche del viernes 8 de mayo. Desde las 20 horas, podrán seguir el minuto a minuto de una noche increíble donde se conoció a la nueva Representante por la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Transmisión de la Elección del Che Il Como un beneficio totalmente exclusivo para los clientes de Canal 4, este sábado 9 de mayo desde las 20 horas, se podrá vivir lo que fue la Elección de la Reperesentante del Colegio Evangélico Che Il. Todos aquellos que sigan la transmisión, disfrutarán del detalle minuto a minuto de lo que fue una noche mágica donde se coronó a Úrsula Ricci como la flamante reina de la institución por la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

CHE IL 2 Úrsula Ricci fue la elegida por el Colegio Che-il

Las elegidas del Che Il en la FNE 2026 Representante: Úrsula Ricci

Úrsula Ricci Primera Princesa: Emilia Montaño

Emilia Montaño Segunda Princesa: Sofía Pastorino Castro

Sofía Pastorino Castro Primera Dama de Honor: Josefina Cejas Pellegrini

Josefina Cejas Pellegrini Segunda Dama de Honor: Luz Méndez

Luz Méndez Miss Simpatía: Antonela Balbi

Antonela Balbi Miss Elegancia: Victoria Barea

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