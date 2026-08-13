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13 de agosto de 2026 - 10:32
FNE 2026.

Canal 4 transmitirá este viernes la Elección del Centro Polivalente de Arte

El Centro Polivalente de Arte elegirá entre sus 44 candidatas a la nueva Representante por la FNE 2026. Canal 4 realizará una transmisión especial este viernes.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Candidatas Centro Polivalente de Arte
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Transmisión exclusiva de Canal 4 de la Elección del Centro Polivalente de Arte

Este viernes 14 de agosto, Canal 4 transmitirá la Elección del Centro Polivalente de Arte. El evento, arrancará a las 21 horas, como beneficio exclusivo para los clientes.

Las 44 candidatas del Centro Polivalente de Arte

La nómina está integrada por:

  1. Camila Guadalupe Tolaba
  2. Indira Nadine Almirón Cassinotti
  3. Agustina Morena Balvin
  4. Ángela Agustina Farfán
  5. Milena Juliana Cárdenes
  6. Ainara Maite Arnaiz
  7. Stefania Benita Nicole Cruz
  8. Paula Valentina Chávez Liquitaya
  9. Mia Morena Pita
  10. Irene Pilar Guzzetta
  11. Marta Milagro Rivero
  12. Nayla Antonela Zambrano Córdoba
  13. Ailen Mayra Milena Veliz
  14. Maitena María del Huerto Pasten
  15. Ángela Rocío Candena
  16. Flor Johana Llampa
  17. Agustina Lihué Dionisio Rodríguez
  18. Florencia Yuliana Cárdenas
  19. Julieta Milena Maraz Fernández
  20. Valentina Mia Contreras Rivero
  21. Florencia Martina Sánchez Murillo
  22. Mailen Evangelina Aquino
  23. Ariadna Guadalupe José
  24. Aylen Eunice Aguilar
  25. Ludmila Lihué Tastaca Córdoba
  26. Lucía Morena Luna
  27. Antonella Fernanda Vilte
  28. Maia Luna Vargas
  29. Morena Agustina Guevara
  30. Carla Paola Nahir Condori
  31. Melani Johanna Balvin
  32. Agustina Luján Tolaba
  33. Pilar Aymé Rodríguez
  34. María Guillermina Villalovos
  35. Lucía Aylin Zárate
  36. Valeria Abigail Guerrero
  37. Luz Morena Contreras
  38. Eva Victoria Wayar
  39. Lilia Helena Enrique
  40. Candela Juliana Gaspar
  41. Luna Irupé Orellana
  42. Brisa Jazmín Cabana
  43. Abril Nicole Colque
  44. Irina Antonella Alfonso

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