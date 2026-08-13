Canal 4 transmitirá este viernes la Elección del Centro Polivalente de Arte

Jujuy. El listado de seleccionados del casting de la FNE 2026: cuándo arrancan los ensayos

Jujuy. FNE 2026: los materiales que necesita cada colegio para su carroza

Este viernes 14 de agosto, Canal 4 transmitirá la Elección del Centro Polivalente de Arte. El evento, arrancará a las 21 horas, como beneficio exclusivo para los clientes.

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