Canal 4 transmitirá este viernes la Elección del Centro Polivalente de Arte

Como beneficio exclusivo para los clientes de Canal 4, este viernes se transmitirá la Elección a Representante del Centro Polivalente de Arte. Entre 44 candidatas, se conocerá el nombre de la nueva soberana que formará parte de la FNE 2026.
Transmisión exclusiva de Canal 4 de la Elección del Centro Polivalente de Arte
Este viernes 14 de agosto, Canal 4 transmitirá la Elección del Centro Polivalente de Arte. El evento, arrancará a las 21 horas, como beneficio exclusivo para los clientes.
Las 44 candidatas del Centro Polivalente de Arte
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