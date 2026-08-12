Llegó a Jujuy sin conocer a nadie y hoy es educadora sanitaria: la historia de Emilce

Dejar su pueblo, alejarse de su familia y comenzar una vida en una ciudad donde no conocía a nadie. Ese fue el desafío que asumió Emilce Adet cuando encontró una oportunidad para estudiar en Jujuy. Cinco años después, el esfuerzo tuvo su recompensa: se recibió de educadora sanitaria y continúa formándose para obtener su licenciatura.

Emilce es oriunda de Antilla, una pequeña localidad del municipio de El Potrero, en el departamento Rosario de la Frontera, Salta . En diálogo con TodoJujuy contó cómo llegó a la provincia de la mano de Fundación Sí y cómo fue el camino que le permitió acceder a una carrera universitaria.

La historia comenzó cuando Emilce estaba terminando el secundario. Una excompañera le envió información sobre la propuesta de Fundación Sí y la posibilidad de acceder a una residencia para continuar sus estudios.

“Me llegó un mensaje de una excompañera sobre la propuesta de Fundación Sí y la posibilidad que nos daban de estudiar gratuitamente y que pudiéramos elegir la carrera que nosotros quisiésemos ”, recordó.

Para ella, la propuesta significaba una oportunidad difícil de encontrar en su lugar de origen. Si quería continuar estudiando después del secundario debía trasladarse. “Al estar en un pueblo tan alejado, si quería estudiar una carrera tenía que viajar a Rosario de la Frontera o a Salta capital”, explicó. Finalmente, la posibilidad apareció en Jujuy y decidió estudiar la Licenciatura en Educación para la Salud.

Llegar a una ciudad sin conocer a nadie

Mudarse implicó mucho más que comenzar una carrera. Emilce tuvo que dejar atrás a su familia y adaptarse a una provincia y una ciudad completamente nuevas. “Es un sacrificio por la distancia, el tema de la familia. Venís a un lugar donde no conocés a nadie, no conocés la misma ciudad y es un desafío total”, relató.

Actualmente lleva cinco años viviendo en Jujuy. Al recordar sus primeros meses, reconoce que la distancia fue una de las dificultades más importantes. “Es complicado porque no te sentís mal y podés decir ‘mamá, haceme una comida, conversemos’”, ejemplificó.

Sin embargo, encontró contención en las personas con las que compartió la residencia. “El estar rodeada de tantas personas te hace sentir un calor y entonces no lo sentís tan lejos”, contó.

La fundación también acompaña a los estudiantes para que puedan regresar a sus hogares durante el año. Según explicó Emilce, reciben ayuda con los pasajes para visitar a sus familias dos veces al año.

El día en que finalmente pudo decir: “Lo hice”

Después de años de estudio llegó uno de los momentos más esperados. Emilce completó su formación como educadora sanitaria. Durante la entrevista recordó la emoción que sintió al recibir su última nota y saber que había alcanzado uno de sus grandes objetivos. Ese día tuvo además un ingrediente especial: parte de su familia pudo viajar hasta Jujuy para acompañarla.

“Fue prácticamente volver a todo eso y, gracias a Dios, pudo venir parte de mi familia a compartir”, relató.

Entonces llegó una de las frases más emotivas de su historia: “Era salir del lugar y decir: ‘Están acá, lo hice por ustedes, por mí’”. El título representó años de distancia, adaptación y esfuerzo, pero también el acompañamiento que encontró durante su paso por la universidad y la residencia.

“Lo más valioso es el tiempo”

Emilce destacó que la experiencia universitaria no solo le permitió obtener un título, sino también cambiar su manera de relacionarse con los demás. Su formación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales la acercó al trabajo con la comunidad, mientras que la convivencia en Fundación Sí reforzó esa mirada.

“Nos acercamos mucho a lo que es la comunidad, a lo que es el otro, a ver más allá de uno mismo, salir del individualismo”, explicó.También resaltó el vínculo con los voluntarios que acompañan a quienes viven en la residencia.

“El convivir con voluntarios que dedican su tiempo, que te dan su tiempo, ahí es cuando uno aprende realmente que lo más valioso es el tiempo”, sostuvo. Para Emilce, ambos caminos avanzaron juntos: lo que aprendía en su carrera le servía para comprender situaciones de la convivencia cotidiana y, al mismo tiempo, la experiencia dentro de la residencia contribuyó a su crecimiento profesional.

El próximo objetivo de Emilce

Recibirse no significó detenerse. Actualmente Emilce continúa cursando la Licenciatura en Educación para la Salud y también el Profesorado en Educación para la Salud. Además, sigue realizando capacitaciones y contó que actualmente participa de una investigación.

Mientras continúa con su formación académica, también comenzó la búsqueda de una oportunidad para insertarse laboralmente. “Estoy en busca de un trabajo, de una oportunidad de trabajo. Me sigo formando, sigo haciendo capacitaciones”, contó.

Fundación Sí continuará acompañándola hasta que complete su licenciatura. Para Emilce, el camino que comenzó cuando dejó aquel pequeño pueblo salteño todavía tiene nuevos objetivos por delante. “El camino sigue, la formación sigue”, resumió.