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12 de agosto de 2026 - 11:02
Teatro.

Mariano Martínez, Nicolás Cabré y el Bicho Gómez llegan a Jujuy: "Vamos a agradecerle a la Pachamama"

El actor habló con TodoJujuy antes de la llegada de “Ni Media Palabra”, la comedia que protagoniza junto a Nicolás Cabré y el Bicho Gómez. Se presentarán en una única función en el Teatro Mitre.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ni Media Palabra

Mariano Martínez, Nicolás Cabré y el Bicho Gómez llegan a Jujuy con “Ni Media Palabra”, la comedia que viene de presentarse con éxito en Villa Carlos Paz y Calle Corrientes. Antes de desembarcar en la provincia, Martínez habló con TodoJujuy sobre el reencuentro con Cabré, la relación que mantienen después de tantos años y la propuesta que traerán al Teatro Mitre.

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La obra tendrá una única función este viernes 14 de agosto, a las 20, en el Teatro Mitre. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Autoentrada o presencialmente en la boletería del teatro, ubicada en Alvear 1009.

Mariano Martínez y Nicolás Cabré, juntos nuevamente

Uno de los grandes atractivos de “Ni Media Palabra” es volver a ver juntos a Mariano Martínez y Nicolás Cabré, una dupla que protagonizó recordados éxitos de la televisión argentina. Durante la entrevista con TodoJujuy, Martínez dimensionó cuánto tiempo pasó desde aquellos proyectos compartidos. “ De la última vez que estuvimos arriba del escenario pasaron 24 años. La última vez que trabajamos juntos en tele pasaron 17, que fue en Los Únicos”, recordó.

A pesar del tiempo transcurrido, el actor aseguró que el vínculo sobre el escenario se mantiene intacto. “Parece que fue ayer. Pasó mucho tiempo”, reflexionó, y aseguró que hoy vive este reencuentro desde otro lugar: “Disfrutando mucho estar arriba del escenario y que la gente disfrute con nosotros lo que hacíamos en otra época. Ahora con otra mirada, pero con el mismo amor, con la misma química de siempre”.

“Ni Media Palabra”, una comedia para reír en familia

A la dupla de Martínez y Cabré se suma el Bicho Gómez, a quien Mariano definió como “un crack de la comedia, del clown”. “Esta comedia es desopilante, es una fiesta que nos reencuentra”, anticipó sobre el espectáculo que llegará a Jujuy.

Según contó, la dinámica entre los tres protagonistas genera una respuesta permanente entre el público: “Juntos hacemos de ‘Ni Media Palabra’ una fiesta. Se transforma en un momento que hace que surjan risas espontáneas cada diez segundos y eso, tanto para la gente como para nosotros, es sumamente gratificante”.

El espectáculo llega a la provincia después de su paso por Villa Carlos Paz y Calle Corrientes, donde la propuesta tuvo una importante respuesta del público.

Una generación que ahora lleva a sus hijos al teatro

Para Martínez, detrás del éxito de este reencuentro también existe un componente generacional. Muchos de quienes seguían sus programas junto a Cabré hace dos décadas ahora son adultos y llegan al teatro acompañados por sus hijos.

La gente que nos veía hace 20 años hoy son padres como nosotros y vienen con sus hijos a mostrarles de qué se reían, con qué disfrutaban”, contó.

El actor destacó especialmente la posibilidad de que distintas generaciones puedan compartir el espectáculo: “Ver a los hijos también reírse con sus papás, en familia, es hermoso”. “También es la idea de esta juntada, la idea de esta obra: que vengan en familia, que se puedan reír, que puedan dejar de lado un poco lo cotidiano, que por ahí a veces no es tan agradable”, agregó.

De qué se trata “Ni Media Palabra”

La historia comienza durante una noche aparentemente normal. Dedé, interpretado por Nicolás Cabré, es un reconocido conductor de televisión que recibe en su departamento a Chema, su productor de toda la vida, interpretado por Mariano Martínez.

Sin embargo, Chema no llega solo. Ingresa amenazado por Nelson, el personaje del Bicho Gómez, un exparticipante de uno de los programas que conducía Dedé.

Nelson busca vengarse después de una dudosa estafa de la producción y, a partir de ese encuentro, comienza a desarrollarse la trama de la comedia.

Mariano Martínez y su presente en la conducción

Además del teatro, Martínez atraviesa una nueva etapa profesional como conductor de “La Jaula de la Moda”. En diálogo con TodoJujuy contó que aceptó el desafío después de varios intentos de la producción para sumarlo al programa. “Este año se dieron los tiempos”, explicó. Aunque reconoció que su principal pasión continúa siendo la actuación, destacó la experiencia que encontró en la conducción.

“A mí lo que me gusta es actuar, me gusta hacer todo lo que es audiovisual y obviamente el teatro”, señaló.

También contó que la experiencia le permitió aprender sobre moda y que actualmente se siente cada vez más cómodo en ese rol: “Le pongo mucha garra, le pongo mucho amor y hoy por hoy lo disfruto mucho”.

Mariano Martínez anticipó su llegada a Jujuy

El actor viajará a la provincia el mismo viernes y durante la entrevista también se refirió al particular momento del año que atraviesa Jujuy, marcado por las celebraciones a la Pachamama. “Vamos a ir por la Pachamama, a pedirle, a agradecerle también, que siempre es bueno agradecer”, expresó.

Antes de despedirse, dejó un mensaje especial para el público jujeño que espera la llegada del espectáculo. “Los quiero mucho y estoy muy contento de llegar a Jujuy, muy feliz de llegar con esta propuesta, porque es una propuesta que amo hacer y que me encanta poder compartirla con toda la gente de Jujuy”, afirmó.

Cuándo se presenta “Ni Media Palabra” en Jujuy

“Ni Media Palabra” tendrá una única función en Jujuy el viernes 14 de agosto a las 20 horas en el Teatro Mitre.

Las entradas están disponibles a través de ventas.autoentrada.com y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro Mitre, Alvear 1009.

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