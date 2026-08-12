Cobro a extranjeros: "La mayoría de la gente que entra de Bolivia tiene doble nacionalidad"

El secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud de la provincia, Javier Cadar, habló del decreto sobre el cobro de las atenciones a ciudadanos extranjeros no residentes en los hospitales públicos, exceptuando las urgencias, anunciadas por el Gobierno Nacional.

“La mayoría de la gente que entra de Bolivia tiene doble nacionalidad, entonces ese impacto económico no nos significa mucho”, dijo el funcionario y agregó que “a las personas con doble nacionalidad no le podemos cobrar porque ya es un ciudadano argentino”.

Cadar sostuvo que los ciudadanos que se atienden, por ejemplo, en el Hospital de La Quiaca o zonas limítrofes “generalmente tienen esa doble nacionalidad”.

“Son muy pocos los extranjeros que pasan por nuestra provincia, que son atendidos por el sistema de salud ,que se les pueda cobrar”, aclaró el secretario y aclaró que, más allá de esto, “hay un sistema de cobro que se está realizando”.

El funcionario dijo que este sistema de cobro de atenciones médicas “también se realiza a los reclusos o internos de los servicios penitenciarios que son extranjeros. Esto es cuando van a sacar turnos al hospital”. Sin doble nacionalidad, se cobra Javier Cadar sostuvo que, en el caso que alguna persona con doble nacionalidad llega al sistema de salud con un familiar, “si no tiene la doble nacionalidad se le puede hacer el cobro”. “Hay un monitoreo y un control ante esta situación”, dijo y agregó que “se da la atención a todo lo que se necesita”. Hospital de La Quiaca

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