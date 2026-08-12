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12 de agosto de 2026 - 09:02
Jujuy.

Perico: le robaron 2 millones de pesos a un camionero en la Feria Mayorista

Un camionero denunció la desaparición de $2 millones mientras estaba en la Feria Mayorista de Perico. La Brigada investiga lo ocurrido.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Robo en la feria mayorista de Perico - Imagen creada con IA 

Un camionero denunció el robo de $2 millones en efectivo mientras se encontraba en la Feria Mayorista de Perico. El hombre descubrió el faltante al regresar al vehículo y la Brigada de Investigaciones trabaja para determinar cómo ocurrió el hecho y dar con los responsables.

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Feria Mayorista de Perico

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Advirtió el faltante cuando regresó al camión

El hecho fue denunciado por un camionero que se encontraba en la Feria Mayorista de Perico con una carga de cajones de frutilla.

Según trascendió, en un determinado momento el hombre se alejó del vehículo y, cuando regresó, constató que los $2 millones en efectivo que tenía ya no estaban.

Ante esta situación realizó la correspondiente denuncia y se iniciaron las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.

La Brigada de Investigaciones trabaja en el caso

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que busca determinar las circunstancias en las que desapareció el dinero.

Las tareas están orientadas a establecer cómo se produjo el hecho y quién o quiénes estuvieron involucrados, mientras continúa la investigación para reconstruir lo sucedido dentro del predio de la feria.

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