Revelaron la causa de muerte de la pareja hallada en el canal de riego de Perico

La mujer y el hombre que fueron hallados sin vida en el canal de riego de Perico , murieron por asfixia por sumersión. Asimismo, las autopsias preliminaron evidenciaron que no presentaban lesiones externas compatibles con una causa inmediata de muerte estableciéndose una data de muerte superior a doce horas.

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Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se logró establecer la identidad de ambas personas halladas sin vida el pasado fin semana en un canal de riego de Perico. Tratándose de un hombre identificado como S. R. V., de 29 años, y una mujer identificada como L. D. V. C., de 35 años, ambos con domicilio en la ciudad periqueña.

Mediante la autopsia preliminar, se determinó sobre el cuerpo de la mujer que no se evidencian lesiones externas compatibles con una causa inmediata de muerte y con rigidez cadavérica compatible con una data aproximada de 24 horas antes del hallazgo, disponiéndose igualmente la correspondiente autopsia.

En ese mismo sentido, los informes preliminares de las autopsias determinaron como causa de ambos fallecimientos la asfixia por sumersión , estableciéndose además una data de muerte superior a doce horas.

Estos resultados, junto con las restantes medidas probatorias que continúan desarrollándose, serán fundamentales para orientar el avance de la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjeron los decesos.

En ese sentido, la Fiscalía dispuso la realización de diversas medidas probatorias destinadas a reconstruir los últimos movimientos de ambas personas, entre ellas el relevamiento y análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas, la recepción de declaraciones testimoniales, el secuestro de elementos de interés para su correspondiente peritaje, la extracción y análisis de información contenida en dispositivos electrónicos y otras diligencias investigativas que continúan desarrollándose.

El caso: el hallazgo de ambos cuerpos en el canal de riego

El primer hallazgo ocurrió el viernes

Según explicaron, el primer aviso se recibió durante la tarde del viernes. "Comisaría Seccional 60 fue noticiada de una persona sin vida el día viernes, alrededor de las 16 horas. El personal se trasladó hasta la zona de las compuertas del canal de riego de Perico, donde constató que se trataba de una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años", informó Choque.

El sábado apareció un segundo cuerpo

La investigación tomó un giro horas más tarde. "El día sábado, aproximadamente a las 8 de la mañana, personal de la Comisaría Seccional 58 se trasladó a unos 100 metros del lugar donde había sido hallado el primer cuerpo y encontró a una persona de sexo femenino, también de aproximadamente 35 años, sin vida", detalló la comisario.

La cercanía entre ambos hallazgos hizo que la causa adquiriera una nueva dimensión y motivó la intervención de otras áreas especializadas de la fuerza.

Choque explicó que, si bien las primeras actuaciones estuvieron a cargo de las comisarías con jurisdicción en la zona, la investigación pasó rápidamente a otra dependencia. "Trabajaron las comisarías Seccional 60 y Seccional 58, pero las causas pasaron a cargo de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones, bajo la dirección de la Fiscalía a cargo de la doctora Calderari", precisó.

Consultada sobre una posible relación entre las dos personas encontradas sin vida, la vocera confirmó que existe un dato que surgió de las primeras averiguaciones realizadas con familiares. "Por lo que se pudo indagar con los familiares, los mismos serían pareja", sostuvo. No obstante, evitaron brindar mayores precisiones mientras avanza la investigación judicial.