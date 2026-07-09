Muerte de Ernestina Pais: qué revelaron los estudios toxicológicos. 

A casi dos semanas de la muerte de Ernestina Pais , se conocieron los resultados de los estudios toxicológicos: no encontraron presencia de drogas ni alcohol. Los análisis buscaban determinar si la conductora había consumido alguna sustancia antes del accidente.

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La autopsia de Ernestina Pais reveló que los análisis toxicológicos dieron negativos : no se encontraron rastros de alcohol ni sustancias tóxicas en las muestras de sangre y orina. El resultado aporta un dato clave en la investigación del accidente ocurrido en San Isidro.

Las pericias toxicológicas ya forman parte de la causa y confirmaron que Ernestina Pais no conducía bajo los efectos de ninguna sustancia. De esta manera, la investigación mantiene como principal línea una maniobra imprudente que derivó en el trágico choque.

La fiscal Carolina Asprella recibió los informes toxicológicos que forman parte del expediente donde se investigan las circunstancias de la muerte de Ernestina Pais.

El accidente ocurrió el pasado 26 de junio, cuando el auto que manejaba Ernestina Pais fue embestido por una formación del Tren de la Costa mientras intentaba cruzar las vías con las barreras bajas. El impacto fue del lado del conductor y le provocó heridas fatales.

La autopsia preliminar reveló que la conductora falleció por un traumatismo de cráneo, además de sufrir graves lesiones internas como un desgarro de hígado y una contusión en el bazo.

Como parte de la investigación, la fiscalía dispuso una pericia sobre el vehículo de Ernestina Pais. El Honda City continúa bajo custodia en la Comisaría 2° de San Isidro, a la espera de los análisis correspondientes.

La pericia, a cargo de la Policía Bonaerense, buscará determinar si existió alguna falla mecánica en el vehículo, como un posible desperfecto en los frenos. Desde la investigación advirtieron que el estudio podría demorar.

Pais iba rumbo al teatro Niní Marshall de Tigre para participar de la función de “El divorcio del año”, la obra dirigida por José María Muscari.

Los resultados preliminares luego del accidente de Ernestina Pais

Tras el accidente, el informe preliminar de la autopsia reveló que Ernestina Pais falleció a causa de un traumatismo severo de cráneo. El estudio fue realizado en el Hospital Interzonal General de Agudos Petrona V. Cordero, en San Fernando.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la causa inmediata de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave. Además, la autopsia preliminar detectó una laceración hepática y una lesión en el bazo como daños internos derivados del impacto. El estudio estuvo a cargo de la Policía Científica de San Isidro.

Como parte de la autopsia, se tomaron muestras biológicas para los estudios toxicológicos que finalmente revelaron sus resultados en las últimas horas.