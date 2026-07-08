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8 de julio de 2026 - 16:56
Espectáculos.

Guillermo Francella y Adrían Suar llegan juntos al cine con una comedia negra en 2027

Un funeral y medio, dirigida por Ariel Winograd, marca el primer protagónico cinematográfico compartido entre los dos reconocidos actores argentinos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Guillermo Francella y Adrían Suar llegan juntos al cine con una comedia negra en 2027.

Guillermo Francella y Adrían Suar llegan juntos al cine con una comedia negra en 2027.

Por primera vez en la trayectoria del cine argentino, Guillermo Francella y Adrián Suar compartirán el rol principal de una película. La filmación de Un funeral y medio, la flamante comedia negra bajo la dirección de Ariel Winograd, concluyó y el proyecto ya aparece entre los estrenos más esperados de 2027.

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El largometraje, producido por Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, y con distribución a cargo de Buena Vista International, apunta a convertirse en una propuesta masiva que lleve a los cines argentinos a dos de los artistas más reconocidos, populares y con mayor poder de convocatoria del país.

Guillermo Francella y Adrían Suar llegan juntos al cine con una comedia negra en 2027.

Guillermo Francella y Adrían Suar llegan juntos al cine con una comedia negra en 2027.

Guillermo Francella y Adrián Suar, una dupla histórica que llega al cine

La confirmación del final de las grabaciones generó una gran repercusión dentro del ámbito audiovisual argentino. El interés por ver a Guillermo Francella y Adrián Suar trabajando juntos en la pantalla grande fue aumentando desde que comenzaron a surgir versiones sobre esta primera película en la que ambos encabezan el elenco principal, concretando así una asociación que muchos espectadores esperaban desde hace tiempo.

Considerados dos figuras fundamentales del humor argentino, ambos artistas coincidieron en diferentes trabajos durante sus carreras, entre ellos destacados papeles centrales en obras teatrales. Sin embargo, hasta ahora nunca habían encabezado juntos una película ni habían formado parte de un mismo elenco protagonista en la pantalla grande.

Bajo la dirección de Ariel Winograd, Un funeral y medio se plantea como una comedia negra atravesada por confusiones, conflictos familiares y escenas inesperadas cercanas al disparate. La historia gira en torno a un grupo familiar desunido que busca darle el último adiós al padre de la familia, aunque la ceremonia termina transformándose en un episodio caótico y completamente imprevisible.

Entre situaciones disparatadas, enfrentamientos del pasado, la llegada de una figura enigmática que amenaza con revelar una verdad oculta y un cuerpo que parece cobrar protagonismo propio, los personajes tendrán que atravesar una jornada completamente inesperada y fuera de lo común.

Un elenco de figuras y una historia atravesada por el humor negro

La película no solamente marcará el primer trabajo cinematográfico con Francella y Suar como protagonistas, sino que además contará con un reparto destacado integrado por Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y “Coco” Portillo. Todos ellos formarán parte de una historia coral en la que cada personaje aportará su propia dosis de humor, confusión y descontrol.

La producción resaltó el trabajo de Ariel Winograd, uno de los realizadores argentinos con mayor trayectoria y reconocimiento en la actualidad, quien vuelve a incursionar en la comedia negra luego de una serie de películas que lograron una gran respuesta del público en las salas.

Por su parte, Fernando Castets, encargado de la adaptación del guion, suma su estilo característico basado en intercambios ingeniosos, humor ácido y giros inesperados, combinando escenas destinadas a provocar risas con instantes de auténtica sorpresa.

En los créditos de la película sobresale la producción ejecutiva de Luis Scalella y del propio Guillermo Francella, mientras que Hugo Lauria ocupa el rol de director de producción y Emiliano Alfonsin se desempeña como responsable principal del área de producción.

Si bien en la actualidad Francella y Suar no coinciden en una propuesta teatral, los dos continúan vinculados dentro del ambiente artístico argentino y mantienen su presencia como referentes destacados del espectáculo nacional.

Mientras se desarrollaba el rodaje, Francella continúa al frente de la obra Desde el Jardín en el Teatro Metropolitan, un espectáculo producido por Suar y Pablo Kompel. De esta manera, ambos artistas afianzan una relación profesional que ahora incorpora un nuevo capítulo con su desembarco conjunto en el cine.

Además, los dos forman parte de la producción de la actual versión de La cena de los tontos, una de las propuestas teatrales más destacadas de la cartelera porteña, una obra que ya habían encabezado juntos a principios de la década del 2000.

Una comedia que busca ser uno de los grandes estrenos de 2027

Con este recorrido y el respaldo de sus protagonistas, Un funeral y medio aparece como uno de los estrenos nacionales más esperados del próximo año, con el potencial de atraer tanto a quienes siguen desde hace tiempo la trayectoria de esta dupla como a espectadores que descubran por primera vez su química en la pantalla grande.

La película propone una combinación de comedia oscura, conflictos familiares y una narrativa cargada de situaciones desopilantes, pero también invita a pensar sobre los lazos afectivos, las tensiones y los misterios que pueden existir dentro de cualquier familia.

Así, el ámbito cinematográfico argentino celebra una colaboración que durante años fue esperada por el público y aguarda el estreno de una comedia negra que apunta a convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la cartelera.

La cita ya tiene fecha: en marzo de 2027, Un funeral y medio desembarcará en las salas para confirmar que la risa y las situaciones desbordadas pueden convivir en una misma historia, mientras las figuras más reconocidas del espectáculo continúan respaldando al cine argentino.

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