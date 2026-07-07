Mauro Icardi volvió a cruzar a Yanina Latorre con fuertes mensajes en redes sociales

El enfrentamiento público entre Yanina Latorre y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que apareciera un nuevo mensaje privado enviado por el futbolista hacia la conductora. Durante las últimas horas , el delantero recurrió a sus redes sociales para contestar de manera contundente a las declaraciones realizadas en SQP.

El jugador lanzó una serie de cuestionamientos, acusaciones y críticas personales que profundizaron la disputa mediática entre ambos.

En una publicación compartida mediante sus historias , Mauro Icardi se refirió a Yanina Latorre utilizando su apellido de soltera, “ Aruzza ”, y la cuestionó al sostener que durante años habría aprovechado su presencia en los medios para construir relatos y presentarse como víctima .

“Queda demostrado que te sobró micrófono durante años para solamente inventar o repetir un discurso para quedar como víctima”, expresó el futbolista, en un mensaje que no se limitó a criticar sus declaraciones, sino que también puso en duda su imagen pública , su trayectoria y la forma en que se desenvuelve dentro del ambiente mediático .

El jugador elevó todavía más el tono de sus declaraciones al afirmar: “Fuiste la ‘autora’, como te describiste, de tu propio final. Ya perdiste toda credibilidad, perdiste carisma y tus relatos hoy no sirven”.

En esa misma publicación, también mencionó aspectos vinculados al entorno familiar y social de la conductora, haciendo alusión a presuntas situaciones que habrían provocado su alejamiento de ciertos espacios: “¿Quedaste/quedaron afuera de las reuniones de la familia Ca… porque te fuiste de boca, de copas o porque no te soportan? Esto es solo data de color”.

A su vez, Mauro Icardi invitó a la conductora a continuar con la disputa pública e incluso planteó la posibilidad de llevar adelante un enigmático, un recurso de intercambio que ella suele utilizar habitualmente en su programa. La cerró con una frase de tono provocador: “Mañana te sigo atendiendo Amoooooorrr”.

Las críticas de la conductora al presente profesional de Mauro Icardi

Este nuevo episodio forma parte de una serie de enfrentamientos, respuestas y declaraciones cruzadas que fueron aumentando su intensidad durante los últimos días. La tensión comenzó luego de que Yanina Latorre analizara en su ciclo televisivo la actualidad laboral y profesional del futbolista.

La conductora lanzó comentarios irónicos sobre la nueva actividad laboral del futbolista, quien en la actualidad permanece sin equipo luego de la finalización de su vínculo contractual con el Galatasaray.

Durante su programa, hizo referencia al documento que Icardi presentó ante la Justicia argentina, correspondiente a un acuerdo en el que figura como embajador de una clínica de Estambul dedicada a tratamientos de trasplante capilar. Según explicó la presentadora, esta propuesta habría funcionado como una alternativa momentánea mientras el delantero continúa sin concretar acuerdos con instituciones de Turquía y Arabia Saudita.

Durante su intervención, Yanina Latorre cuestionó el presente deportivo de Mauro Icardi y apuntó contra la manera en que el futbolista utiliza las redes sociales, especialmente por sus mensajes públicos dirigidos hacia ella. “Le van a pagar 100 mil euros por estos tres meses. No es nada para alguien que venía de ganar 10 millones al año”, afirmó la conductora.

El acuerdo laboral en Estambul que presentó ante la Justicia argentina

Mientras el enfrentamiento mediático continúa sumando capítulos, la carrera profesional del delantero también atraviesa una etapa de incertidumbre. Luego de finalizar su vínculo con el equipo turco, Icardi quedó sin club y comenzaron a surgir dudas sobre cuáles serán sus próximos pasos dentro del fútbol.

De acuerdo con lo relatado por Yanina Latorre, el delantero habría acordado desempeñarse como embajador de una clínica especializada en trasplantes capilares ubicada en Estambul. La documentación que fue incorporada al expediente judicial en Argentina indica que el convenio tendrá una vigencia de tres meses, comprendidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Entre las condiciones del acuerdo figura que Icardi deberá asistir al establecimiento al menos dos veces por mes y producir material de difusión para compartirlo a través de sus propias redes sociales. “Es el mismo lugar al que fue la China y publicó en sus redes”, añadió la conductora.

Según explicó la conductora al leer los términos del acuerdo, el contrato establece que el futbolista deberá conservar una actitud acorde con su rol profesional y abstenerse de realizar cualquier conducta que pueda afectar la imagen o el prestigio de la compañía. Asimismo, asumió el compromiso de formar parte de campañas publicitarias y publicar ese contenido en sus perfiles oficiales.

El motivo judicial detrás del contrato

La incorporación de Icardi como representante de la marca no estaría vinculada solamente a una oportunidad de trabajo. De acuerdo con los datos expuestos por la conductora, la presentación de este convenio ante la Justicia argentina habría tenido como finalidad principal solicitar el levantamiento de la restricción que le impedía abandonar el país.

La restricción dispuesta por la Justicia estaba vinculada a un reclamo por cuota alimentaria pendiente que el futbolista tenía con Wanda Nara.

El acuerdo presentado ante las autoridades judiciales resultaba fundamental para acreditar sus fuentes de ingresos y sus compromisos laborales fuera del país, una situación que podía facilitar la resolución del conflicto legal y permitir que pudiera volver a viajar al exterior.