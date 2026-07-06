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6 de julio de 2026 - 19:14
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Nico Occhiato confirmó que su conflicto con Flor Peña llegó a la Justicia

Nico Occhiato se refirió al conflicto legal que mantiene con Florencia Peña tras la demanda por daños y perjuicios que la actriz presentó luego de su salida de Luzu TV.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nico Occhiato confirmó que su conflicto con Flor Peña llegó a la Justicia.&nbsp;

Nico Occhiato confirmó que su conflicto con Flor Peña llegó a la Justicia. 

Nico Occhiato confirmó que el conflicto legal con Florencia Peña sigue su curso en la Justicia. La frase del conductor volvió a poner el foco sobre una disputa que ahora deberá resolverse por vía judicial.

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Nico Occhiato confirmó que su conflicto con Flor Peña llegó a la Justicia

Después de mantener un perfil bajo durante su estadía en Estados Unidos, Nicolás Occhiato volvió al país y se refirió al conflicto judicial con Florencia Peña. El empresario habló sobre la demanda por daños y perjuicios que alcanzaría el medio millón de dólares y aseguró que el caso ya está en manos de la Justicia.

Al ser consultado por el conflicto judicial, Nicolás Occhiato aseguró: “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”. El empresario evitó brindar mayores detalles sobre el expediente y sostuvo que el tema deberá resolverse en el ámbito correspondiente.

El conductor reconoció que existió una conversación con Florencia Peña inmediatamente después del hecho que derivó en el conflicto. En ese momento, Nicolás Occhiato se encontraba en Estados Unidos y señaló que los detalles de ese intercambio permanecerán reservados.

De acuerdo con lo trascendido, la conversación que mantuvieron luego del episodio había finalizado en buenos términos. Sin embargo, la posterior presentación de una demanda por daños y perjuicios cambió el rumbo de la relación entre las partes. El reclamo de Florencia Peña alcanzaría los 750 millones de pesos.

Luego de ser consultado por las consecuencias del conflicto judicial, el dueño de Luzu TV negó que el canal haya perdido anunciantes. Nicolás Occhiato afirmó que la presencia comercial incluso aumentó y sostuvo que las marcas continúan acompañando a la plataforma.

En el cierre de sus declaraciones, Nicolás Occhiato fue consultado por los rumores que señalaban una posible salida de Alejandro Wiebe de El show del verano. El empresario elogió su trabajo y fue contundente: “La está rompiendo Ale, así que sí, ojalá que siga”.

Nico Occhiato anunció qué integrante de Luzu TV se quedó en la cobertura del Mundial

Tras el operativo especial realizado desde Miami durante el Mundial, el equipo de Nicolás Occhiato volvió al estudio habitual en Buenos Aires. No obstante, el conductor anunció que uno de los integrantes del ciclo permanecerá en Estados Unidos para continuar con sus tareas.

Durante la emisión de este lunes, Occhiato reveló que Marcos Giles no volverá todavía al país, ya que será el encargado de continuar con la cobertura del Mundial desde Estados Unidos hasta la última etapa del torneo.

"¡Marcos se quedó! Se quedó cubriendo el resto del Mundial", anunció el conductor, confirmando que el integrante del equipo permanecerá en Estados Unidos mientras el resto volvió al país.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del canal de streaming, ya que durante las últimas semanas todo el equipo había compartido contenido exclusivo desde Miami, con móviles, entrevistas y la cobertura del evento deportivo.

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