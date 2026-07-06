La dura confesión de Antonio Banderas sobre sus años en Hollywood: "Vivía para trabajar"

Durante su paso por Hollywood , Antonio Banderas atravesó una intensa rutina laboral que lo llevó a filmar siete producciones seguidas , sin tomarse pausas entre una y otra . Años más tarde, en 2017 , esa exigencia fue seguida por el infarto que padeció, tal como recordó en una entrevista difundida por SensaCine.

El actor reveló que, mientras enfrentaba una etapa complicada en el plano personal , encontró en su actividad profesional una forma de evasión y se enfocó en acumular ingresos .

Esa decisión lo llevó a enlazar una filmación con la siguiente , sin regresar a su hogar entre proyectos. De acuerdo con SensaCine , semejante nivel de exigencia terminó afectando su salud y coincidió con el infarto que padeció en 2017, un episodio que, según sus propias palabras, estuvo cerca de provocarle la muerte .

Antonio Banderas recordó que esa etapa estuvo marcada por una profunda crisis en su vida privada , de la que intentó escapar volcándose por completo a su carrera . “Me refugié prácticamente en esa idea y en el trabajo , así que me hice siete películas seguidas , sin descanso y sin ir a casa”, expresó, en declaraciones reproducidas por SensaCine .

Al ampliar su testimonio, el actor señaló que vivía en un constante ir y venir, trasladándose de un hotel a otro y encadenando vuelos sin detenerse. También reconoció que aceptó trabajos de manera casi automática, al punto de que algunas de esas producciones nunca llegó a verlas. “Hice películas rusas que ni vi... Cosas rarísimas”, comentó.

El divorcio, el exceso de trabajo y el infarto de 2017

Al recordar ese período, el actor admitió que por entonces nada parecía preocuparle y que terminó afrontando las consecuencias de ese estilo de vida. También señaló que todo ocurrió mientras atravesaba su separación matrimonial, por lo que distintos problemas se acumularon al mismo tiempo. “En ese momento me importaba todo un carajo, pero pagué el precio de lo que sucedió. Además, coincidió con la época de mi divorcio; se juntaron muchas cosas”, manifestó.

Las secuelas de esa etapa se hicieron evidentes en 2017, cuando padeció el infarto al que hizo referencia durante la entrevista. De acuerdo con lo publicado por SensaCine, aquel problema de salud fue de tal gravedad que incluso puso en riesgo su vida.

Una vez superado ese problema de salud, el actor aseguró que la experiencia transformó por completo su manera de ver las cosas y lo impulsó a modificar sus hábitos de vida. De acuerdo con el periódico, ese episodio ocurrió luego de haber dedicado durante años todas sus energías a su carrera, inmerso en un ritmo de trabajo que terminó provocándole un importante desgaste físico y anímico.

Mientras transitaba la etapa de rehabilitación, Antonio Banderas empezó a revisar el rumbo de su vida y a otorgar mayor importancia a cuestiones que, hasta entonces, habían quedado en un segundo plano debido a las exigencias de su profesión. En ese nuevo escenario, el actor decidió recuperar el vínculo con sus seres más cercanos, afianzó la relación con su hija y volvió a compartir tiempo con amistades de larga data.

Al mismo tiempo, comenzó a involucrarse en emprendimientos propios alejados de los sets de filmación, entre ellos la creación de un espacio teatral en Málaga, desde el que promovió propuestas vinculadas con la cultura y la enseñanza de disciplinas artísticas. Esa nueva etapa le permitió adoptar un estilo de vida más sereno, dejar atrás la dinámica agotadora que había caracterizado los años anteriores y alcanzar un balance personal más saludable.

Antonio Banderas: de estrella en Hollywood a una vida entre Málaga y Madrid

El camino de Antonio Banderas hacia la industria de Hollywood había empezado varios años antes gracias al impulso que recibió de Pedro Almodóvar. Aunque el actor ya había compartido tres proyectos con el cineasta, fue Mujeres al borde de un ataque de nervios la producción que terminó abriéndole las puertas al reconocimiento fuera de España y consolidó su proyección internacional.

Luego de consolidar su proyección internacional, Antonio Banderas debutó en la industria estadounidense con Los reyes del mambo tocan canciones de amor, estrenada en 1992. A partir de allí, construyó una destacada carrera en los años 90 con participaciones en producciones como Philadelphia, Entrevista con el vampiro, Desperado y La máscara del zorro.

En paralelo, su vínculo sentimental con Melanie Griffith lo convirtió en una presencia habitual en la prensa del espectáculo. Con el correr de los años, decidió alejarse del ritmo que imponía Hollywood, instalar nuevamente su vida en España y repartir su tiempo entre las ciudades de Málaga y Madrid.

La magnitud de ese crecimiento profesional también fue evocada por Carmen Maura en una anécdota recuperada por SensaCine, basada en una entrevista que la actriz concedió al programa Hoy por hoy, de la Cadena Ser, durante 2023.

“Me acuerdo perfectamente de Antonio. Era un niño pequeño, no sé qué edad tenía, pero era un enano. Me acuerdo perfectamente que se puso el pelo para atrás, dijo ‘me encanta esto’ y ahí se quedó”, rememoró. En estos días, Antonio Banderas continúa ligado a la industria cinematográfica española, donde forma parte de proyectos locales y acompaña el desarrollo de las nuevas generaciones de artistas mediante distintas colaboraciones.