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2 de julio de 2026 - 17:20
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El actor Tom Hardy vuelve a "MobLand" tras superar un conflicto con la producción

El británico se reincorporará a la serie de Paramount luego de un período de tensiones con los guionistas y productores que lo había alejado del proyecto.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El actor Tom Hardy vuelve a MobLand tras superar un conflicto con la producción.

El actor Tom Hardy vuelve a "MobLand" tras superar un conflicto con la producción.

El retorno del actor Tom Hardy a la serie MobLand quedó confirmado luego de que se resolvieran las diferencias que mantenía con los responsables de la exitosa producción de Paramount+. El intérprete británico, conocido por dar vida a Harry Da Souza, había concluido la filmación de la segunda temporada cuando se desató un conflicto con el productor ejecutivo Jez Butterworth y la compañía 101 Studios.

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El conflicto había generado dudas respecto de su posible continuidad en la serie, que desde su estreno se consolidó como una de las producciones más vistas de la plataforma.

El conflicto y la negociación por el regreso del protagonista

La polémica se inició una vez que Hardy finalizó su labor en la segunda temporada y comenzaron las diferencias con Butterworth y el equipo de producción. De acuerdo con fuentes citadas por Variety, la tensión llegó a poner en cuestión la permanencia del actor dentro del proyecto.

El rodaje de la temporada concluyó en marzo, y en ese lapso el vínculo entre Hardy y los responsables del proyecto se fue desgastando, lo que alimentó versiones sobre una posible desvinculación definitiva del actor. Sin embargo, el escenario cambió luego de un encuentro mantenido en Londres entre Hardy y los productores.

En esa reunión, las dos partes consiguieron destrabar el conflicto y alcanzaron un acuerdo para que el actor vuelva a incorporarse en una eventual nueva temporada de MobLand. Si bien Paramount+ y 101 Studios no realizaron comunicados oficiales, allegados a la producción indicaron a Variety que la participación de Hardy estaría garantizada para una posible tercera entrega.

El retorno de Hardy está directamente vinculado al alto nivel de popularidad que alcanzó la serie dentro de la plataforma de streaming. MobLand se posicionó en poco tiempo como la segunda producción más vista de Paramount+ desde su estreno el año pasado, lo que aumentó la presión para asegurar la continuidad de su protagonista y sostener la coherencia narrativa del proyecto.

Expectativas sobre la continuidad y el futuro de la serie

Por el momento, la tercera temporada no ha sido confirmada oficialmente. No obstante, personas cercanas a la producción sostienen que, debido al cierre del conflicto y a los buenos resultados de audiencia, la renovación sería prácticamente segura.

El desacuerdo entre Hardy y los productores había provocado preocupación entre los fanáticos de la serie, además de generar dudas dentro del propio equipo creativo.

Durante el proceso de negociación circularon versiones sobre eventuales reemplazos del protagonista o incluso modificaciones en la estructura narrativa, aunque finalmente se resolvió garantizar el regreso del intérprete británico. Esta determinación es vista como clave para mantener la esencia de la serie y sostener su atractivo frente a la audiencia.

Un acuerdo beneficioso para todas partes

Para quienes se preguntan por qué Tom Hardy vuelve a sumarse a MobLand, la explicación está en un entendimiento logrado luego de negociaciones intensas con los productores, impulsado tanto por el peso del personaje dentro de la historia como por el nivel de repercusión que la serie consiguió en Paramount+.

El encuentro celebrado en Londres sirvió para recomponer el vínculo entre las partes involucradas y asegurar la continuidad del proyecto, lo que contribuye a disipar las incertidumbres sobre el futuro cercano de la serie.

El interés por la posible tercera temporada es elevado, dado que la resolución de la disputa habilita al equipo creativo a retomar el desarrollo narrativo con el elenco original. Aunque aún no se ha fijado una fecha de producción, el regreso de Hardy es considerado un factor determinante para la viabilidad y el éxito potencial de las próximas entregas.

La reincorporación de Hardy a MobLand recibió el apoyo directo de integrantes importantes del elenco. En particular, Helen Mirren, quien encarna a Maeve Harrigan en la serie, manifestó públicamente su respaldo al actor, tanto a través de sus redes sociales como en declaraciones realizadas durante el Festival de Cine de Taormina.

Mirren aseguró que volvería a compartir trabajo con Hardy “en un abrir y cerrar de ojos”, y lo describió como “una persona muy especial”, destacando además su profunda admiración tanto a nivel profesional como personal.

Este tipo de expresiones de apoyo ha ayudado a fortalecer la cohesión del elenco y a desactivar versiones que hablaban de posibles divisiones o conflictos en el equipo de trabajo. El acompañamiento de Mirren, sumado a la resolución del desacuerdo, consolida una imagen de unidad en torno a la producción.

MobLand es una producción creada por Ronan Bennett que se centra en la historia de la familia criminal Harrigan, liderada por Conrad (interpretado por Pierce Brosnan) junto a su esposa Maeve (Helen Mirren). El actor Paddy Considine interpreta a Kevin, hijo del matrimonio, mientras que Tom Hardy asume el rol de Harry Da Souza, una figura central en el funcionamiento y las actividades del clan.

La ficción está basada en guiones elaborados por Butterworth y Bennett, y desde su debut se ha consolidado como un éxito de público dentro de Paramount+.

El porvenir de MobLand se proyecta como uno de los títulos más representativos de la plataforma, donde el regreso de Hardy aparece como un factor clave para asegurar su continuidad y potenciar su rendimiento en las próximas temporadas.

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