Se viene el día más frío del año en Jujuy: cuándo será y cuánto bajará la temperatura

Una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días en Jujuy, con mínimas bajo cero en distintos puntos de la provincia y condiciones que podrían convertir al sábado en una de las jornadas más frías del año.
El frente frío cruzó el territorio nacional este domingo y arrastró aire de origen polar. Según las proyecciones del modelo europeo ECMWF, las temperaturas podrían ubicarse hasta 10 grados por debajo de los valores normales en una extensa franja del país.
Alerta amarilla en Jujuy por frío extremo
El SMN informó que este miércoles rige alerta amarilla por frío en Jujuy.
Zonas alcanzadas en Jujuy
- El Carmen
- Ledesma
- Palpalá
- San Antonio
- San Pedro
- Santa Bárbara
- Valle Grande
- Zona baja de Doctor Manuel Belgrano
- Zona baja de Tilcara
Cuándo llegará el frío más intenso a Jujuy
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para San Salvador de Jujuy una mínima de 0 grados durante el viernes y de -1 el sábado.
El frío será más intenso en las zonas de mayor altura. En La Quiaca, la temperatura podría descender hasta los -5 grados, mientras que en Susques se esperan mínimas cercanas a los -7.
Las temperaturas muy bajas pueden alterar el funcionamiento de varios sistemas del cuerpo.
Luego del paso del frente frío, el cielo tenderá a despejarse. Esta situación favorecerá una mayor pérdida de temperatura durante la noche y las primeras horas de la mañana, por lo que podrían registrarse heladas en diferentes sectores.
Una masa polar afectará a gran parte del país
El pico del episodio polar se producirá estos días. El modelo ECMWF proyecta mínimas cercanas a -2 grados en sectores de La Pampa y el norte patagónico, alrededor de -1 en Córdoba y San Juan, y unos 2 grados en Rosario y la Ciudad de Buenos Aires.
El aire frío también llegará al norte argentino. En Salta se esperan temperaturas cercanas a los 2 grados, mientras que en Tucumán rondarían los 7.
La anomalía térmica se extenderá además hacia Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, lo que refleja la magnitud del ingreso de aire polar.
Para el Área Metropolitana de Buenos Aires, el SMN anticipó que el viernes 3 de julio será el día más frío de 2026, con mínimas inferiores a 0 grados en sectores del sur del conurbano.
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