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17 de agosto de 2026 - 13:33
SMN.

Nieve y frío extremo en el Salar del Hombre Muerto, Salta

Un intenso temporal cubrió de nieve el Salar del Hombre Muerto en Salta. Operarios trabajan bajo cero para despejar caminos y mantener los accesos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Salta:El Salar del Hombre Muerto quedó cubierto de blanco tras las nevadas. Trabajadores enfrentan frío extremo y fuertes ráfagas a más de 4.000 metros.

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Las imágenes registradas en el lugar muestran una importante acumulación de nieve y a los operarios trabajando para despejar los accesos y mantener operativa esta zona ubicada a más de 4.000 metros de altura.

Nieve y temperaturas bajo cero en la Puna

El episodio forma parte de varios días de condiciones invernales intensas en la región. Desde la semana pasada se registraron nevadas en distintos sectores de la Puna salteña, principalmente en el departamento Los Andes.

La nieve también alcanzó zonas próximas a San Antonio de los Cobres, Chorrillos, Abra del Gallo y Campo Amarillo, antes de llegar al Salar de Pocitos. Para el fin de semana se habían previsto en San Antonio de los Cobres temperaturas mínimas de hasta -2 °C, con máximas cercanas a los 10 °C.

Además del frío, el viento fue otro de los protagonistas. En sectores elevados de la Puna las ráfagas podían superar los 100 kilómetros por hora, mientras que para el departamento Los Andes se habían informado temperaturas de hasta -3 °C y vientos de alrededor de 66 km/h.

Así trabajan en el Salar del Hombre Muerto

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, la actividad continuó en el salar. Los trabajadores debieron utilizar palas y maquinaria para retirar la nieve acumulada y liberar sectores afectados.

El viento blanco también generó dificultades debido a la reducción de la visibilidad, una situación especialmente delicada en caminos de ripio y alta montaña. La Ruta Provincial 129, vinculada con la zona del Salar del Hombre Muerto, estaba transitable con precaución durante el fin de semana debido a las características del camino y las condiciones meteorológicas.

El escenario podría continuar durante los próximos días. El pronóstico difundido para la Puna anticipa un nuevo descenso de temperatura desde el martes, con mínimas que en algunos sectores podrían alcanzar los -10 °C y posibilidad de nuevas nevadas.

La combinación de altura, temperaturas bajo cero, nieve y viento vuelve a mostrar las condiciones extremas que deben enfrentar quienes trabajan y circulan diariamente por esta región del norte argentino.

Lo más importante

  • El Salar del Hombre Muerto quedó cubierto por una importante acumulación de nieve.
  • Trabajadores realizan tareas con palas y maquinaria a más de 4.000 metros de altura.
  • El temporal estuvo acompañado por temperaturas bajo cero, fuertes ráfagas y viento blanco.
  • En distintos sectores de Los Andes se esperaban mínimas de hasta -3 °C durante el fin de semana.
  • Desde el martes, algunos puntos de la Puna podrían registrar temperaturas cercanas a los -10 °C.

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