Nieve y frío extremo en el Salar del Hombre Muerto, Salta

Salta:El Salar del Hombre Muerto quedó cubierto de blanco tras las nevadas. Trabajadores enfrentan frío extremo y fuertes ráfagas a más de 4.000 metros.

Un intenso temporal de nieve en la Puna de Salta transformó durante el fin de semana el paisaje del Salar del Hombre Muerto. Caminos e instalaciones quedaron cubiertos de blanco y, este lunes 17 de agosto, trabajadores continuaban realizando tareas con palas y maquinaria en medio de temperaturas bajo cero, fuertes ráfagas y condiciones de visibilidad reducida.

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Las imágenes registradas en el lugar muestran una importante acumulación de nieve y a los operarios trabajando para despejar los accesos y mantener operativa esta zona ubicada a más de 4.000 metros de altura.

El episodio forma parte de varios días de condiciones invernales intensas en la región. Desde la semana pasada se registraron nevadas en distintos sectores de la Puna salteña, principalmente en el departamento Los Andes.

La nieve también alcanzó zonas próximas a San Antonio de los Cobres, Chorrillos, Abra del Gallo y Campo Amarillo, antes de llegar al Salar de Pocitos. Para el fin de semana se habían previsto en San Antonio de los Cobres temperaturas mínimas de hasta -2 °C , con máximas cercanas a los 10 °C.

Además del frío, el viento fue otro de los protagonistas. En sectores elevados de la Puna las ráfagas podían superar los 100 kilómetros por hora, mientras que para el departamento Los Andes se habían informado temperaturas de hasta -3 °C y vientos de alrededor de 66 km/h.

Así trabajan en el Salar del Hombre Muerto

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, la actividad continuó en el salar. Los trabajadores debieron utilizar palas y maquinaria para retirar la nieve acumulada y liberar sectores afectados.

El viento blanco también generó dificultades debido a la reducción de la visibilidad, una situación especialmente delicada en caminos de ripio y alta montaña. La Ruta Provincial 129, vinculada con la zona del Salar del Hombre Muerto, estaba transitable con precaución durante el fin de semana debido a las características del camino y las condiciones meteorológicas.

El escenario podría continuar durante los próximos días. El pronóstico difundido para la Puna anticipa un nuevo descenso de temperatura desde el martes, con mínimas que en algunos sectores podrían alcanzar los -10 °C y posibilidad de nuevas nevadas.

La combinación de altura, temperaturas bajo cero, nieve y viento vuelve a mostrar las condiciones extremas que deben enfrentar quienes trabajan y circulan diariamente por esta región del norte argentino.

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