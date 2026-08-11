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11 de agosto de 2026 - 16:50
Solidaridad.

Día del Niño: juntan figuritas del Mundial y golosinas para llevar a chicos de la Puna

Los Payamigos Hospitalarios realizan esta campaña que será destinada para pequeños de Coranzulí y de Oratorio. Mirá cómo ayudar.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Figuritas para chicos de la Puna (imagen creada con IA).

Figuritas para chicos de la Puna (imagen creada con IA).

Los Payamigos Hospitalarios preparan una nueva acción solidaria por el Día del Niño y necesitan de la colaboración de los jujeños. Este domingo llegarán hasta Coranzulí, en el departamento Susques, para compartir una jornada con los chicos de la comunidad, mientras que a fin de mes tienen previsto viajar a Oratorio, en Santa Catalina.

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Para poder concretar las actividades, la organización está recolectando golosinas y dulces, figuritas del Mundial y juguetes nuevos. Las donaciones se reciben en San Salvador de Jujuy y quienes quieran colaborar pueden comunicarse directamente con los Payamigos para coordinar los puntos de entrega.

Solidaridad de los Payamigos (foto archivo).

Solidaridad de los Payamigos (foto archivo).

Mucho más que entregar un regalo

La labor de Payamigos Hospitalarios se sostiene desde hace años a través del voluntariado. Sus integrantes realizan acompañamiento en hospitales y otros espacios de vulnerabilidad como hogares de adultos mayores utilizando el humor, el juego y la empatía como herramientas de contención emocional.

Cómo colaborar con la campaña

Para esta nueva visita por el Día del Niño se reciben:

  • Golosinas y dulces
  • Figuritas del Mundial
  • Juguetes nuevos

Las donaciones pueden coordinarse en San Salvador de Jujuy.

WhatsApp: 3884397814

Instagram y Facebook: Payamigos Hospitalarios

Cada aporte será destinado a las actividades previstas en Coranzulí y posteriormente en Oratorio.

Colecta solidaria por el D&iacute;a del Ni&ntilde;o.

Colecta solidaria por el Día del Niño.

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