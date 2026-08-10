En Palpalá encontraron a un perro con quemaduras y con las orejas perforadas: piden ayuda

En Palpalá encontraron a un perro quemado y con las orejas perforadas

La Asociación Amigos del Animal Jujuy encontró en Palpalá a un perro en un grave estado de abandono y con signos de presunto maltrato animal. El hallazgo se produjo en el barrio Antártida, donde el animal buscaba desesperadamente comida entre la basura.

Según informaron desde la asociación, el perro tenía colocado un bozal que le impedía incluso alimentarse, pese a encontrarse extremadamente delgado. Al asistirlo, también advirtieron que presentaba las orejas perforadas y lesiones compatibles con aparentes quemaduras, por lo que ahora deberá recibir atención veterinaria y atravesar distintos estudios y tratamientos.

Buscan información para realizar una denuncia Desde Amigos del Animal Jujuy calificaron la situación como una grave agresión contra un animal que se encontraba completamente indefenso y solicitaron colaboración para determinar quiénes eran sus tutores.

En Palpalá encontraron a un perro quemado y con las orejas perforadas “Si tenés información sobre sus tutores, comunicate con nosotros para poder realizar la denuncia correspondiente”, expresaron desde la organización. La asociación deberá afrontar ahora los costos de la atención veterinaria, estudios, medicación, tratamiento y alimentación necesarios para intentar recuperar al animal.

Cómo colaborar con el perro rescatado Quienes quieran colaborar con los gastos pueden hacerlo a través de los siguientes alias: Analia21macro, siendo la titular Ana Lía Quispe y en Ayuda.amigos.animal, siendo la titular: Córdoba Brenda. Para donaciones desde el exterior, la asociación informó los siguientes datos: PayPal: Asociacionamigosdelanimal_jujuy@yahoo. También se encuentra disponible el número 3884219759 para brindar información vinculada al caso. Dónde denunciar maltrato animal Denuncia anónima en: argentina.tupista.org

En cualquier comisaría o en el Departamento Contravencional de la provincia.

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