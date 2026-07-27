Día Mundial del Perro Callejero y las experiencias de los jujeños: "Es una compañía de vida"

Cada 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero , una fecha destinada a visibilizar el abandono animal y promover la adopción responsable. Jujeños compartieron sus experiencias y expresaron su deseo de brindarles un hogar a los perros que sobreviven en las calles.

En el marco de esta fecha, diferentes personas contaron sus experiencias y destacaron la importancia de ofrecerles una nueva oportunidad a los animales abandonados. Una joven explicó que nunca había podido adoptar porque vivía en un departamento , pero que su situación cambió luego de mudarse.

“Ahora quiero adoptar. Me encantaría recibir a un perrito viejito porque son más tranquilos y me encantan”, expresó. Su testimonio pone el foco en los perros adultos, que suelen permanecer durante más tiempo en refugios debido a que muchas familias prefieren adoptar cachorros.

Otra mujer contó que convive con cuatro perros y que dos de ellos fueron adoptados de un refugio de Palpalá. “Los trato como si fueran mis hijos y los cuido mucho. Siento mucho dolor cuando veo que agreden a los perros”, manifestó. Para ella, adoptar no solo significa incorporar una mascota, sino asumir el compromiso de garantizarle alimento, atención veterinaria, protección y afecto.

Un joven relató que también recibió en su hogar a un perro que vivía en la calle. La decisión estuvo relacionada con el vínculo que el animal construyó con su hijo. “Mi hijo lo quería y se encariñó. Volvería a adoptar si tuviera un espacio más grande en casa”, señaló. Su experiencia refleja la importancia de evaluar las condiciones del hogar antes de sumar un animal a la familia.

Otra joven defendió la adopción como una forma de darles una oportunidad a los perros que esperan una familia. “Soy de la creencia de adoptar y no comprar. Es una compañía de vida, del día a día. Llegó durante la pandemia y yo me adapté a ella”, contó sobre la perra que incorporó a su hogar.

Día Mundial del Perro Callejero

Las historias muestran que la adopción genera un vínculo que requiere tiempo, paciencia y responsabilidad. Cada animal puede atravesar un proceso diferente de adaptación, especialmente cuando sufrió abandono, hambre o malos tratos.

Antes de adoptar, se recomienda analizar si la familia cuenta con espacio, recursos y tiempo para asumir el cuidado durante toda la vida del animal. También es fundamental cumplir con la vacunación, la desparasitación, la esterilización y los controles veterinarios.

Cuándo y por qué se instauró el Día del Perro Callejero

El día invita a reflexionar sobre la realidad de los animales que viven sin una familia, expuestos al frío, el hambre, las enfermedades, los accidentes y diferentes situaciones de maltrato. La jornada también busca fomentar campañas de vacunación, esterilización y adopción responsable.

La iniciativa surgió en 2008 por impulso de Ignacio Gac, quien en ese momento era estudiante de periodismo en Chile. La elección de julio no fue casual: durante este mes es invierno en el hemisferio sur y los perros que permanecen en la calle sufren con mayor intensidad las bajas temperaturas y la falta de lugares donde resguardarse.