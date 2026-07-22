Sigue creciendo el maltrato animal en Jujuy: "Ya es un desborde total"

Los casos de maltrato animal siguen generando preocupación entre las organizaciones proteccionistas de Jujuy. Claudia Olivera, presidenta de Fundación Campeón, habló con Canal 4 sobre una problemática que, según explicó, sigue creciendo y obliga a realizar cada vez más intervenciones y rescates.
“Basta de abandono, basta de maltratos y, sobre todo, hay que comenzar a crear conciencia”, expresó Olivera. Además, sostuvo que es necesario avanzar con sanciones más firmes: “Tendremos que apuntar a que las leyes sean muy rigurosas, porque la gente no entiende”.
Más denuncias y protectoras sobrepasadas
La referente señaló que comenzaron a recibir más avisos sobre animales que tienen propietarios pero viven situaciones de maltrato. “Actuamos con las denuncias que se realizan y secuestramos a los animalitos para su recuperación. Luego se van en adopción”, explicó.
También destacó un cambio en la actitud de algunos vecinos: “La gente está dejando el temor y está comenzando a tomar conciencia y ayudarnos con las denuncias”. En muchos casos, agregó, las personas primero contactan a las organizaciones y estas funcionan como intermediarias para avanzar con la presentación correspondiente.
Sin embargo, la capacidad de respuesta de las protectoras está llegando a un límite. “Se acrecienta la cantidad de animales. Tenemos que hacer un parate para ver cómo solucionamos esta problemática porque, la verdad, ya es un desborde total”, advirtió.
Abandono de animales adultos y hembras con cachorros
Entre las situaciones más frecuentes mencionó el abandono de perras en celo, animales con cachorros y mascotas adultas cuyos dueños deciden dejar de cuidar. “Ponen excusas: que es malo, que muerde. Por eso pedimos que, a la hora de tener una mascota, sean responsables”, sostuvo.
Olivera remarcó además la importancia del trabajo conjunto entre organizaciones, fuerzas de seguridad y vecinos. “Trabajar en red es muy importante y, sobre todo, que los vecinos se comprometan. Hay vecinos que denuncian y colaboran con nosotros”.
Alto Comedero, uno de los sectores más afectados
Consultada sobre las zonas donde observan mayores dificultades, identificó a Alto Comedero como uno de los sectores con más situaciones vinculadas al maltrato y abandono.
Frente a este escenario, adelantó que trabajan en una iniciativa para establecer sanciones contra propietarios irresponsables. “Estamos enmarcando la presentación de un proyecto para que se sancione a aquellas personas que son irresponsables. Hemos hablado y seguido los casos, pero la gente hace oídos sordos”, concluyó.
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