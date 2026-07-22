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22 de julio de 2026 - 19:41
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Sigue creciendo el maltrato animal en Jujuy: "Ya es un desborde total"

Claudia Olivera, presidenta de Fundación Campeón, advirtió sobre el crecimiento de los rescates, el abandono y la saturación de las protectoras.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Maltrato animal (imagen creada con IA).

Maltrato animal (imagen creada con IA).

    Los casos de maltrato animal siguen generando preocupación entre las organizaciones proteccionistas de Jujuy. Claudia Olivera, presidenta de Fundación Campeón, habló con Canal 4 sobre una problemática que, según explicó, sigue creciendo y obliga a realizar cada vez más intervenciones y rescates.

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    Basta de abandono, basta de maltratos y, sobre todo, hay que comenzar a crear conciencia”, expresó Olivera. Además, sostuvo que es necesario avanzar con sanciones más firmes: “Tendremos que apuntar a que las leyes sean muy rigurosas, porque la gente no entiende”.

    Más denuncias y protectoras sobrepasadas

    La referente señaló que comenzaron a recibir más avisos sobre animales que tienen propietarios pero viven situaciones de maltrato. “Actuamos con las denuncias que se realizan y secuestramos a los animalitos para su recuperación. Luego se van en adopción”, explicó.

    Maltrato animal.

    Maltrato animal.

    También destacó un cambio en la actitud de algunos vecinos: “La gente está dejando el temor y está comenzando a tomar conciencia y ayudarnos con las denuncias”. En muchos casos, agregó, las personas primero contactan a las organizaciones y estas funcionan como intermediarias para avanzar con la presentación correspondiente.

    Sin embargo, la capacidad de respuesta de las protectoras está llegando a un límite. “Se acrecienta la cantidad de animales. Tenemos que hacer un parate para ver cómo solucionamos esta problemática porque, la verdad, ya es un desborde total”, advirtió.

    Abandono de animales adultos y hembras con cachorros

    Entre las situaciones más frecuentes mencionó el abandono de perras en celo, animales con cachorros y mascotas adultas cuyos dueños deciden dejar de cuidar. “Ponen excusas: que es malo, que muerde. Por eso pedimos que, a la hora de tener una mascota, sean responsables”, sostuvo.

    Olivera remarcó además la importancia del trabajo conjunto entre organizaciones, fuerzas de seguridad y vecinos. “Trabajar en red es muy importante y, sobre todo, que los vecinos se comprometan. Hay vecinos que denuncian y colaboran con nosotros”.

    Alto Comedero, uno de los sectores más afectados

    Consultada sobre las zonas donde observan mayores dificultades, identificó a Alto Comedero como uno de los sectores con más situaciones vinculadas al maltrato y abandono.

    Frente a este escenario, adelantó que trabajan en una iniciativa para establecer sanciones contra propietarios irresponsables. “Estamos enmarcando la presentación de un proyecto para que se sancione a aquellas personas que son irresponsables. Hemos hablado y seguido los casos, pero la gente hace oídos sordos”, concluyó.

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