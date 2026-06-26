Maltrato animal: un gesto de solidaridad rescató a un caballo en estado crítico

Un gesto de humanidad salvó a un caballo en estado de abandono.

El 17 de junio se presentó una denuncia que alertaba sobre un caballo en situación de abandono y extrema vulnerabilidad, con serias dificultades para desplazarse y necesidad urgente de atención. A partir de ello, personal interviniente acudió al lugar y confirmó la presencia del animal.

Ante este escenario, un vecino autorizó su ingreso a su vivienda para brindarle resguardo temporal. Posteriormente, una mujer manifestó su intención de colaborar con la alimentación y el cuidado del equino, además de gestionar su incorporación a la Fundación Ajuya Jalala para garantizar la asistencia adecuada.

Un gesto de humanidad salvó a un caballo en estado de abandono. Ordenan que el caballo fuera entregado provisoriamente El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, a cargo de la causa abierta por presunto maltrato animal, ordenó que el caballo sea entregado bajo una figura de guarda provisoria.

La medida tiene como objetivo resguardar su bienestar físico y su estado de salud, mientras avanza la investigación para determinar quién es el responsable de su tenencia.

Fundación Ajuya Jalala. El fiscal Daniel Escalante subrayó la importancia de considerar a los animales como seres capaces de sentir y, por lo tanto, como sujetos de protección legal, lo que implica responsabilidades claras para quienes están a cargo de su cuidado. En ese sentido, remarcó que los animales, como seres vivos, deben contar con resguardo jurídico ante casos de abandono, maltrato o situaciones de desprotección. La investigación por el hecho sigue en curso.

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