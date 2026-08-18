Brucelosis en Jujuy: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla

La brucelosis es una enfermedad infecciosa que puede transmitirse de los animales a las personas. Es causada por bacterias del género Brucella y constituye una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede afectar tanto a animales como a seres humanos.
El Ministerio de Salud de Jujuy señala que la enfermedad puede afectar principalmente a vacas, cerdos, cabras, ovejas y perros. La provincia mantiene vigilancia sanitaria ante la detección de casos y recomienda extremar las medidas de prevención.
¿Cómo se contagia la brucelosis?
Las personas pueden contraer brucelosis principalmente mediante el consumo de alimentos contaminados o por el contacto directo con animales infectados.
Una de las principales vías de transmisión es consumir leche o productos lácteos elaborados con leche no pasteurizada provenientes de animales infectados. Por eso, se recomienda ingerir productos que cuenten con los controles sanitarios correspondientes.
También existe riesgo cuando una persona manipula secreciones, tejidos, fetos o placentas de animales enfermos. Esta forma de transmisión tiene especial importancia entre trabajadores rurales, veterinarios y otras personas que mantienen contacto frecuente con animales.
¿Cuáles son los síntomas?
La brucelosis puede presentar síntomas similares a los de otras enfermedades infecciosas, por lo que ante la aparición de un cuadro compatible es importante realizar una consulta médica.
Entre los principales síntomas se encuentran:
- Fiebre intermitente o irregular.
- Dolor de cabeza.
- Debilidad y cansancio.
- Sudoración.
- Escalofríos.
- Pérdida de peso.
- Dolores musculares y articulares.
La intensidad y duración de los síntomas pueden variar según cada persona.
¿Cómo prevenir la brucelosis?
Una de las principales medidas para reducir el riesgo es no consumir leche ni productos lácteos de origen dudoso o sin pasteurizar.
En el caso de las personas que trabajan con animales, se recomienda utilizar ropa y elementos de protección adecuados, además de mantener una correcta higiene de manos después del contacto.
También resulta fundamental evitar la manipulación sin protección de placentas, fetos, secreciones o tejidos de animales que puedan estar enfermos.
Ante síntomas compatibles o si existió contacto con animales posiblemente infectados, se recomienda realizar una consulta médica y mencionar el antecedente de exposición.
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