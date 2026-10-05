Crear un videojuego en ocho horas: el desafío de estudiantes de Palpalá que competirán en Córdoba

Crear un videojuego desde cero en apenas ocho horas será el desafío de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N.º 1 “General Savio” de Palpalá, que viajarán a Córdoba para participar de las Olimpiadas Nacionales de Tecnología.
Joaquín Hualpa y Elizabeth Chañi contaron en diálogo con TodoJujuy, que competirán en la Universidad Blas Pascal. La escuela llevará dos equipos: uno integrado por chicas y otro mixto.
Según explicaron, recibirán la temática al comenzar la prueba y, a partir de esa consigna, deberán desarrollar un juego que funcione, con programación, efectos visuales y sonido. Al día siguiente tendrán que defender su propuesta en una presentación de hasta quince minutos.
Cómo se prepararon para competir
Los estudiantes ya realizaron simulacros para practicar. En una de esas actividades, el docente les propuso Halloween como temática y cada equipo desarrolló un videojuego diferente. Joaquín contó que su grupo también ensayó fuera del aula: hicieron una prueba de cuatro horas en su casa y otra de ocho. La experiencia les permitió comprobar cuánto exige trabajar con un plazo limitado.
“Las sentís rapidísimas. Sinceramente no te alcanza el tiempo”, expresó Joaquín sobre las horas disponibles para completar el proyecto.
Elizabeth describió una preparación más tranquila. “No estamos preocupadas, estamos tranquilas”, dijo sobre su equipo, aunque reconoció que siente algunos nervios ante la competencia.
El desafío de estudiantes de Palpalá que competirán en Córdoba
Un videojuego que crearán durante la prueba
Los alumnos explicaron que participarán en la modalidad One Day, en la que el desarrollo se realiza durante la competencia. La diferenciaron de Full Game, otra categoría en la que los participantes llevan un videojuego preparado previamente.
Joaquín señaló que la jugabilidad será uno de los aspectos centrales de la evaluación: que la experiencia resulte satisfactoria para quien juegue. También mencionó el diseño gráfico y la presentación del proyecto. La delegación tiene previsto salir hacia Córdoba este miércoles. Para los estudiantes, el objetivo combina la competencia con la posibilidad de disfrutar la experiencia y mostrar lo aprendido en la escuela.
“Se va con la idea de ir a representar bien la provincia”, sostuvo Joaquín.
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