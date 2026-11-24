El último fin de semana largo de noviembre dejó un movimiento económico estimado en $5.246 millones en Jujuy, con una ocupación turística promedio del 70,77%. Si bien la actividad se extendió a las cuatro regiones de la provincia, los niveles de ocupación mostraron marcadas diferencias entre los principales destinos.

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De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, entre el 21 y el 23 de noviembre arribaron a la provincia 18.143 turistas, que generaron 34.550 pernoctaciones.

El gasto promedio diario por visitante fue de $151.837, con una estadía media de 1,9 noches. La oferta turística relevada comprendió 714 establecimientos y 14.645 plazas disponibles.

Turistas en Jujuy durante el fin de semana largo

Los números reflejaron una diferencia de más de 28 puntos porcentuales entre la región de mayor ocupación, la Quebrada, y la de menor ocupación, la Puna.

La distribución por regiones fue la siguiente:

Quebrada: 79,15%.

Valles: 67,54%.

Yungas: 57,34%.

Puna: 50,62%.

En cuanto a las localidades, Purmamarca encabezó el ranking con una ocupación del 81,3%, seguida por Tilcara (80,3%), Maimará (79,6%) y Humahuaca (74,3%).

San Salvador de Jujuy, por su parte, registró una ocupación del 69,7%, mientras que San Francisco alcanzó el 62,7%; Libertador General San Martín, el 60,7%; y San Pedro, el 60%.

El 40% de las pernoctaciones fue en alojamientos no empadronados

Uno de los datos relevantes del informe oficial es la incidencia de los alojamientos no empadronados en el movimiento turístico de la provincia.

De las 34.550 pernoctaciones contabilizadas durante el fin de semana largo, 20.730 correspondieron a establecimientos empadronados y 13.820 a alojamientos que no forman parte de ese registro.

La cifra representa el 40% del total de las pernoctaciones y pone de manifiesto el peso que tiene este segmento dentro de la oferta turística jujeña.

Una agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas

Durante el fin de semana largo, la oferta turística estuvo acompañada por espectáculos, festivales populares, actividades deportivas y propuestas vinculadas a la producción vitivinícola.

Entre las actividades se destacaron una nueva edición del Tren del Vino en la Quebrada, la presentación de Elena Roger en el Teatro Mitre, los festivales populares en distintas localidades del interior y la cuarta edición de Jujuy Corre.