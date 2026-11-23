Las tres jóvenes que eran buscadas en Jujuy desde el domingo 22 de noviembre, luego de salir a realizar trekking hacia las Cascadas de Las Escaleras, en Palpalá, fueron encontradas. La noticia fue confirmada durante la mañana de este lunes por el padre de una de ellas, en comunicación con Canal 4 y TodoJujuy.
"Hola, ya las encontraron. Estamos esperando que salgan, están muy adentro. Por ahora no sabemos nada más", expresó el hombre, quien confirmó la localización de las jóvenes, aunque aclaró que todavía aguardaban su salida del lugar.
El familiar también destacó el trabajo de quienes participaron en las tareas de búsqueda: "Defensa Civil, Policía y Bomberos, un lujo".
La noticia trajo alivio después de varias horas de preocupación, mientras se esperan mayores precisiones sobre el operativo y las condiciones en las que fueron encontradas.
"ya las encontraron. Estamos esperando que salgan, están muy adentro" "ya las encontraron. Estamos esperando que salgan, están muy adentro"
Habían salido a hacer trekking hacia las Cascadas de Las Escaleras
La información por la desaparición de las jóvenes de 29,19 y 29 años fue difundida por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), las tres habían sido vistas por última vez el domingo 22 de noviembre.
Ese día salieron acompañadas por amigos con destino a las Cascadas de Las Escaleras, en el departamento Palpalá, para realizar una actividad de trekking.
Al no conocerse su paradero, se radicaron las denuncias correspondientes este lunes 23 de noviembre y el CINDAC difundió sus fotografías y características físicas para solicitar la colaboración de la comunidad.
La búsqueda generó preocupación y sus imágenes comenzaron a circular en distintos grupos de redes sociales.
El padre de una de las jóvenes confirmó que las encontraron
Durante la mañana de este lunes llegó la confirmación que esperaban sus familiares.
En diálogo con Canal 4 y TodoJujuy, el padre de una de las jóvenes informó que las tres habían sido localizadas, aunque permanecían en una zona alejada, a la espera de poder salir.
"Ya las encontraron", aseguró. El hombre también agradeció especialmente la intervención de Defensa Civil, la Policía y Bomberos, a quienes felicitó por el trabajo realizado.
Por el momento, no se difundieron detalles sobre las circunstancias que impidieron el regreso del grupo ni sobre el estado de salud de las jóvenes. Tampoco se confirmó oficialmente a qué hora podrán salir del sector donde fueron localizadas.
La buena noticia es que las tres jóvenes fueron encontradas, mientras sus familiares aguardan que concluya su salida de la zona de Las Escaleras.
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