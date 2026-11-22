La historia de Emily, la bebé que nació antes de tiempo en Jujuy: "Nadie me creía"

Emily Suárez nació el 6 de agosto en el Hospital Snopek de Alto Comedero , cuando su mamá, Malena Díaz, transitaba las 36 semanas y cinco días de embarazo . La llegada de la bebé se adelantó más de tres semanas respecto de la fecha prevista y sorprendió a toda la familia.

En el marco de la Semana del Niño Prematuro , Malena compartió su historia, recordó cómo vivió el parto y destacó el acompañamiento que recibió del personal de salud. Malena recordó que todo comenzó un lunes, cuando empezó a sentir dolores que fueron aumentando con el paso de las horas. Aunque al principio no presentaba dilatación, las molestias continuaron y decidió acudir al hospital acompañada por su tía.

"Yo con ella comencé un lunes con dolores y la verdad es que no dilataba nada. Mi tía me trajo al Hospital Snopek porque ya no aguantaba más y aquí me controlaron, me hicieron monitoreo, me atendieron súper bien y ya empecé a dilatar más rápido", relató.

La joven mamá explicó que todavía faltaban varias semanas para la llegada de su hija. "Iban 36 semanas y 5 días. Prácticamente son como 8 meses . Tenía fecha de parto para el 29 de agosto y nació el 6. Bastante tiempo se adelantó", recordó. Según contó, durante el embarazo había tomado todos los recaudos necesarios y nunca imaginó que su bebé llegaría antes de lo esperado.

La historia de Emily, la bebé que nació antes de tiempo en Jujuy: "Nadie me creía"

"No es para decir que yo hacía fuerza o cosas así. Yo me cuidaba un montón. Y bueno, de un momento a otro ya empecé con dolores y me decían: 'No, tranquila, todavía falta'. Nadie me creía", expresó.

Finalmente, Emily nació mediante un parto natural en el Hospital Snopek, donde Malena recibió la atención del equipo médico. "La verdad aquí el trato es súper lindo. Estoy muy agradecida por el trato que me dieron aquí, tanto en la sala, como cuando llegué, cuando tuve el parto, todo muy lindo", destacó.

Los primeros meses de Emily y el desafío de ser mamá

Después del nacimiento comenzó una nueva etapa para Malena, marcada por los cuidados de su hija y la adaptación a las rutinas de la maternidad. Uno de los mayores desafíos llegó durante las primeras semanas, cuando Emily tenía dificultades para dormir durante la noche. "El primer mes nomás me costó un poco porque ella no dormía por noche. Entonces me desvelaba todos los días. Un mes estuve así", contó.

Con el paso del tiempo, las rutinas comenzaron a cambiar y la pequeña logró descansar mejor. Actualmente, Emily tiene tres meses y su mamá asegura que las noches son mucho más tranquilas. "Ahora duerme toda la noche, por suerte", comentó Malena. La joven también compartió cómo eligió el nombre de su hija. "Se llama Emily Suárez. Porque me gustó y no es tan común. No me gusta que sea muy común el nombre", explicó.

La historia de Malena y Emily refleja la experiencia de una familia que atravesó un nacimiento antes de la fecha prevista y los desafíos de los primeros meses de vida. A tres meses de aquel 6 de agosto, su mamá recuerda especialmente la atención recibida y celebra cada avance de su pequeña hija.