¿Por qué hay cada vez menos bebés en Argentina y qué impacto tendrá a futuro?

Argentina atraviesa una de las transformaciones demográficas más importantes de las últimas décadas . Los nacimientos pasaron de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024 , lo que representa una disminución cercana al 47% en diez años . El descenso no fue repentino, sino progresivo, aunque se aceleró especialmente a partir de 2018.

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La tasa global de fecundidad también muestra con claridad este cambio: actualmente se ubica alrededor de 1,2 hijos por mujer , muy por debajo de los 2,1 hijos considerados necesarios para garantizar el reemplazo generacional.

La disminución de los nacimientos no puede explicarse por una sola causa. Las nuevas generaciones tienden a postergar la maternidad y la paternidad, mientras que estudiar, desarrollar una carrera profesional, viajar o alcanzar estabilidad económica aparecen antes entre las prioridades.

A esto se suman el costo de la vivienda, la crianza y la educación, además de la incertidumbre económica. También existe un cambio cultural: para una parte de la población, tener hijos dejó de ser considerado un paso indispensable dentro del proyecto de vida.

Caída de la natalidad en Argentina.

Una sociedad que envejece

La consecuencia más importante de esta tendencia se verá con mayor claridad durante las próximas décadas. Si nacen menos niños y aumenta la expectativa de vida, la estructura de la población comienza a desplazarse hacia una mayor proporción de adultos mayores.

Esto significa que habrá progresivamente menos personas jóvenes ingresando al mercado laboral y más jubilados y personas que requerirán servicios de salud y cuidados. El impacto alcanzará directamente al sistema previsional, la economía y las políticas públicas.

El desafío que viene

El fenómeno obliga a pensar cómo será la Argentina del futuro. Una menor cantidad de nacimientos puede modificar desde la cantidad de alumnos en las escuelas hasta la disponibilidad de trabajadores y la sostenibilidad de los sistemas de jubilaciones.

La discusión, por lo tanto, ya no pasa solamente por cuántos bebés nacen cada año, sino por qué tipo de sociedad tendrá Argentina cuando estas nuevas generaciones sean adultas.