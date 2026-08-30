Arranca el Torneo Regional Amateur para los clubes jujeños: cómo son los cruces

Foto: Palpalá al Día

El Torneo Regional Amateur 2026/27 comenzará este 30 de agosto y tendrá ocho zonas, con partidos de ida y vuelta. Jujuy contará con 12 representantes y tres de las zonas estarán integradas exclusivamente por equipos de la provincia.

Los clubes jujeños y sus zonas La Zona 6 tendrá a Gimnasia y Tiro de Yavi, Los Perales, Deportivo Luján y Juventus de Humahuaca. La Zona 7 será completamente jujeña y estará integrada por Talleres de Perico, Altos Hornos Zapla, La Mona 44 y Defensores de Fraile Pintado.

Por su parte, la Zona 8 tendrá a Sportivo Alberdi, Central Norte de Libertador General San Martín, Tiro y Gimnasia de San Pedro y Atlético San Pedro.

En la primera fecha, que se jugará el 30 de agosto, habrá varios cruces entre equipos jujeños Gimnasia y Tiro de Yavi vs. Juventus de Humahuaca

Los Perales vs. Deportivo Luján.

La Mona 44 vs. Defensores de Fraile Pintado.

Altos Hornos Zapla vs. Talleres de Perico.

San Pedro vs. Tiro y Gimnasia.

Sportivo Alberdi vs. Central Norte. Cómo será el torneo La primera ronda tendrá ocho zonas y los equipos jugarán todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la segunda ronda.

Luego comenzarán las eliminaciones directas a doble partido. La etapa final está prevista para el 20 de diciembre, con ocho equipos y un único partido en estadio neutral. Los cuatro ganadores de la etapa final ascenderán al Federal A 2027. Los cuatro perdedores obtendrán el derecho a participar en el Torneo Argentino del Interior.

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