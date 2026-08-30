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30 de agosto de 2026 - 08:27
Deportes.

Arranca el Torneo Regional Amateur para los clubes jujeños: cómo son los cruces

El Torneo Regional Amateur comienza este domingo 30 de agosto y tendrá ocho zonas. Los equipos de Jujuy quedaron repartidos en tres grupos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Foto: Palpalá al Día

Foto: Palpalá al Día

El Torneo Regional Amateur 2026/27 comenzará este 30 de agosto y tendrá ocho zonas, con partidos de ida y vuelta. Jujuy contará con 12 representantes y tres de las zonas estarán integradas exclusivamente por equipos de la provincia.

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Los clubes jujeños y sus zonas

La Zona 6 tendrá a Gimnasia y Tiro de Yavi, Los Perales, Deportivo Luján y Juventus de Humahuaca. La Zona 7 será completamente jujeña y estará integrada por Talleres de Perico, Altos Hornos Zapla, La Mona 44 y Defensores de Fraile Pintado.

Por su parte, la Zona 8 tendrá a Sportivo Alberdi, Central Norte de Libertador General San Martín, Tiro y Gimnasia de San Pedro y Atlético San Pedro.

En la primera fecha, que se jugará el 30 de agosto, habrá varios cruces entre equipos jujeños

  • Gimnasia y Tiro de Yavi vs. Juventus de Humahuaca
  • Los Perales vs. Deportivo Luján.
  • La Mona 44 vs. Defensores de Fraile Pintado.
  • Altos Hornos Zapla vs. Talleres de Perico.
  • San Pedro vs. Tiro y Gimnasia.
  • Sportivo Alberdi vs. Central Norte.

Cómo será el torneo

La primera ronda tendrá ocho zonas y los equipos jugarán todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la segunda ronda.

Luego comenzarán las eliminaciones directas a doble partido. La etapa final está prevista para el 20 de diciembre, con ocho equipos y un único partido en estadio neutral.

Los cuatro ganadores de la etapa final ascenderán al Federal A 2027. Los cuatro perdedores obtendrán el derecho a participar en el Torneo Argentino del Interior.

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