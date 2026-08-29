sábado 29 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2026 - 18:30
Policiales.

Imputaron a un jujeño que llevaba marihuana en un colectivo que salió de Humahuaca

El hombre viajaba en un colectivo desde Humahuaca a San Salvador y fue detenido tras descubrirse que llevaba paquetes de droga en una caja y mochila.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Lee además
Autos eléctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE
Jujuy.

Autos eléctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE
Foto: FNE Jujuy
FNE.

Pilar Rojas fue coronada como la Representante 2026 del Jean Piaget

Encontraron más de 40 kilos de marihuana entre su equipaje

El hallazgo se produjo cuando personal de Gendarmería realizaba un control de rutina sobre Ruta 9 y decidió inspeccionar la bodega de carga del colectivo. En ese momento, los efectivos percibieron olor a marihuana proveniente de una caja perteneciente a uno de los pasajeros. Luego de identificar al presunto propietario, los gendarmes se acercaron al hombre y advirtieron que llevaba dos mochilas de las que también provenía un olor similar.

Con la intervención del auxiliar fiscal Juan Batule y ante la presencia de testigos, revisaron el equipaje. Dentro de la caja encontraron 28 paquetes envueltos en papel film transparente, que contenían una sustancia vegetal de color verde amarronada. En una de las mochilas hallaron otros 11 paquetes de las mismas características.

La prueba de campo determinó que se trataba de poco más de 40 kilos de marihuana. El pasajero quedó detenido y, además de la droga, se secuestró un teléfono celular y otros elementos de interés para el caso.

Dictaron 62 días hábiles de prisión preventiva

Durante la audiencia realizada el pasado 14 de agosto, el fiscal solicitó que se declarara legal la detención y pidió un plazo de investigación de 62 días hábiles por el delito de transporte de estupefacientes. También solicitó distintas medidas probatorias, entre ellas el levantamiento del secreto bancario y bursátil.

Además, pidió la prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre los argumentos también señaló la gravedad y naturaleza del hecho, el estado inicial de la causa y la escala penal del delito imputado.

En relación con el arraigo del acusado, un familiar directo confirmó que reside en un barrio de Humahuaca. Sin embargo, el fiscal indicó que vecinos consultados desconocían si permanecía habitualmente en esa vivienda y tampoco tenían información sobre su situación laboral.

Por último, el fiscal hizo referencia a la cantidad de droga encontrada, cuya cotización superaría los 100 millones de pesos, y al grado de afectación a la salud pública que representaba. La defensa informó que el imputado se abstuvo de declarar y no presentó otras objeciones. Finalmente, el juez hizo lugar a los pedidos realizados por el Ministerio Público Fiscal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Autos eléctricos hechos por estudiantes: Libertador vive por primera vez la EcoRACE

Pilar Rojas fue coronada como la Representante 2026 del Jean Piaget

Rugby en el fin del mundo: la inédita pasión que crece a 3.650 metros en la Puna jujeña

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos para todo tipo de vehículos

Renovaron la alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué zonas serán afectadas y hasta cuándo

Lo que se lee ahora
renovaron la alerta por fuertes vientos en jujuy: que zonas seran afectadas y hasta cuando
Jujuy.

Renovaron la alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué zonas serán afectadas y hasta cuándo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Los Pumas juegan en Jujuy (Archivo)
Deportes.

Los Pumas vs. Australia en Jujuy: horario, formaciones, entradas y todo lo que hay que saber

Foto: AP Photo/Patrick Post
Hockey.

Las Leonas son campeonas del mundo 2026

Renovaron la alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué zonas serán afectadas y hasta cuándo
Jujuy.

Renovaron la alerta por fuertes vientos en Jujuy: qué zonas serán afectadas y hasta cuándo

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania por las semifinales del Mundial de Hockey
Deportes.

Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania por las semifinales del Mundial de Hockey

Foto: AP Photo/Patrick Post
En fotos.

Las mejores fotos de Las Leonas campeonas del Mundo 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel