Imputaron a un jujeño que llevaba marihuana en un colectivo que salió de Humahuaca

Un hombre fue imputado y quedó detenido acusado de transportar más de 40 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia que viajaba desde Humahuaca hacia San Salvador de Jujuy. El procedimiento se realizó durante un control de Gendarmería sobre Ruta 9, a la altura de Tumbaya, y posteriormente el juez federal de Garantías N°1 dictó la prisión preventiva por 62 días hábiles.

El hallazgo se produjo cuando personal de Gendarmería realizaba un control de rutina sobre Ruta 9 y decidió inspeccionar la bodega de carga del colectivo. En ese momento, los efectivos percibieron olor a marihuana proveniente de una caja perteneciente a uno de los pasajeros. Luego de identificar al presunto propietario, los gendarmes se acercaron al hombre y advirtieron que llevaba dos mochilas de las que también provenía un olor similar.

Con la intervención del auxiliar fiscal Juan Batule y ante la presencia de testigos, revisaron el equipaje. Dentro de la caja encontraron 28 paquetes envueltos en papel film transparente, que contenían una sustancia vegetal de color verde amarronada. En una de las mochilas hallaron otros 11 paquetes de las mismas características.

La prueba de campo determinó que se trataba de poco más de 40 kilos de marihuana. El pasajero quedó detenido y, además de la droga, se secuestró un teléfono celular y otros elementos de interés para el caso.

Dictaron 62 días hábiles de prisión preventiva

Durante la audiencia realizada el pasado 14 de agosto, el fiscal solicitó que se declarara legal la detención y pidió un plazo de investigación de 62 días hábiles por el delito de transporte de estupefacientes. También solicitó distintas medidas probatorias, entre ellas el levantamiento del secreto bancario y bursátil.

Además, pidió la prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre los argumentos también señaló la gravedad y naturaleza del hecho, el estado inicial de la causa y la escala penal del delito imputado.

En relación con el arraigo del acusado, un familiar directo confirmó que reside en un barrio de Humahuaca. Sin embargo, el fiscal indicó que vecinos consultados desconocían si permanecía habitualmente en esa vivienda y tampoco tenían información sobre su situación laboral.

Por último, el fiscal hizo referencia a la cantidad de droga encontrada, cuya cotización superaría los 100 millones de pesos, y al grado de afectación a la salud pública que representaba. La defensa informó que el imputado se abstuvo de declarar y no presentó otras objeciones. Finalmente, el juez hizo lugar a los pedidos realizados por el Ministerio Público Fiscal.