Los Pumas vs. Australia en Jujuy: horario, formaciones, entradas y todo lo que hay que saber

Los Pumas y Australia se enfrentarán este sábado 29 de agosto, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy . Ambos seleccionados ya confirmaron sus formaciones para un partido que marcará la tercera presentación oficial del equipo argentino en la provincia.

Deportes. Los Wallabies llegaron a Jujuy para el partido con Los Pumas

El encuentro abrirá una serie de dos test matches entre Argentina y los Wallabies. La revancha se disputará el sábado 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El árbitro principal en Jujuy será el neozelandés Ben O'Keeffe, acompañado por James Doleman y Gianluca Gnecchi como asistentes . Richard Kelly estará a cargo del TMO.

El partido comenzará a las 16 en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. La recomendación para los espectadores es llegar con anticipación debido al movimiento previsto alrededor del estadio, las modificaciones en el tránsito y las actividades que se desarrollarán durante la previa.

Los accesos a los sectores externos estarán habilitados desde las 13 , coincidiendo con el comienzo del Fan Fest. Entre las 13:30 y las 14 está prevista la apertura de las puertas de las tribunas para permitir un ingreso progresivo del público antes del inicio del test.

Los Pumas y Wallabies tiene planteles confirmados para el test match en Jujuy

Cuánto cuestan las entradas para Los Pumas vs. Australia

La venta online de entradas continúa disponible a través de Ticketek Argentina.

Los valores informados son:

Popular Norte: $15.000.

Preferencial: $35.000.

Platea Oeste Alta: $50.000.

Platea Oeste Baja: $80.000.

Además, se habilitó un punto físico de venta en el primer piso de Annuar Shopping. Este sábado 29 de agosto funcionará entre las 10:30 y las 12 para quienes todavía no hayan adquirido sus localidades.

Los Pumas repetirán los mismos 15 titulares

Felipe Contepomi decidió mantener el XV inicial que viene de enfrentar a Sudáfrica en el estadio de Vélez, partido que terminó con triunfo de los Springboks por 17-10. Será la primera vez desde que Contepomi asumió como entrenador principal del seleccionado argentino, en 2024, que Los Pumas disputarán dos partidos consecutivos con los mismos 15 titulares. Pablo Matera volverá a ser el capitán, mientras que Guido Petti y Santiago Carreras serán los vicecapitanes.

Los 15 titulares de Los Pumas

Boris Wenger

Ignacio Ruiz

Francisco Moreno

Guido Petti – vicecapitán

Tomás Lavanini

Pablo Matera – capitán

Benjamín Grondona

Joaquín Moro

Simón Benítez Cruz

Santiago Carreras – vicecapitán

Ignacio Mendy

Faustino Sánchez Valarolo

Lucio Cinti

Rodrigo Isgró

Gerónimo Prisciantelli

La principal modificación con respecto al último partido estará en la distribución del banco, que tendrá cinco forwards y tres backs. Entre las novedades aparecen Rodrigo Martínez y Nicolás Roger.

Cómo formará Australia ante Los Pumas

El entrenador de los Wallabies, Les Kiss, también confirmó su equipo para jugar en Jujuy. Allan Alaalatoa será el capitán y llevará la cinta por séptima vez en un test match. El habitual capitán Harry Wilson tendrá descanso y no estará entre los 23 convocados para este encuentro.

Los Pumas juegan en Jujuy (Archivo)

Otra de las novedades es Isaac Kailea, quien regresará como titular y disputará su primer test con Australia desde 2024. Integrará la primera línea junto a Brandon Paenga-Amosa y Alaalatoa. Australia renovó completamente su pack de forwards con respecto al último triunfo frente a Japón, mientras que mantendrá la misma línea de backs que utilizó en Townsville.

Los 15 titulares de Australia

Isaac Kailea

Brandon Paenga-Amosa

Allan Alaalatoa – capitán

Josh Canham

Jeremy Williams

Tom Hooper

Fraser McReight

Rob Valetini

Ryan Lonergan

Carter Gordon

Harry Potter

Hunter Paisami

Isaac Henry

Max Jorgensen

Tom Wright

Será el tercer partido oficial de Los Pumas en Jujuy

El duelo frente a Australia marcará la tercera presentación oficial del seleccionado argentino de rugby en la provincia. Los antecedentes son positivos para Argentina, que ganó los dos partidos anteriores disputados en Jujuy. En 2017, Los Pumas vencieron a Georgia por 45-29. Cinco años después, en 2022, derrotaron a Escocia por 26-18 en el debut de Michael Cheika como entrenador del seleccionado.

Fan Fest antes y después del partido

La actividad alrededor del estadio comenzará varias horas antes del encuentro. Desde las 13 y hasta las 20 se realizará un Fan Fest destinado a quienes concurran al partido. La propuesta incluirá música, espectáculos, juegos, sorteos, regalos y firma de autógrafos.

Las actividades se distribuirán principalmente en la explanada de la tribuna Preferencial y en la plaza ubicada junto a la Popular Sur. De esta manera, la organización busca que la jornada no quede limitada a las dos horas de rugby y que quienes asistan puedan permanecer en el sector antes y después del encuentro.

Cómo serán los accesos al estadio 23 de Agosto

Los ingresos peatonales estarán organizados de acuerdo con la ubicación de cada espectador. La explanada de la Tribuna Preferencial permitirá el acceso directo a ese sector y también concentrará parte de las actividades del Fan Fest. La plaza ubicada junto a la Popular Sur estará habilitada para los espectadores que se dirijan a esa cabecera y también contará con propuestas recreativas.

Los Pumas - Mateo Carreras con la ovalada en su poder ante Australia en Sídney. Getty

Para los sectores de Plateas y Popular Norte, los ingresos se efectuarán por los portones habituales ubicados sobre las calles Humahuaca y Santa Bárbara, siguiendo las indicaciones y vallas dispuestas en el operativo de seguridad.

Cómo cambiarán los recorridos de los colectivos

Desde las 13 se modificarán los recorridos de las líneas de transporte urbano que circulan habitualmente por inmediaciones del estadio 23 de Agosto. Hacia el centro, los colectivos circularán por avenida Savio, Paso a Nivel Riobamba, Párroco Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Chimborazo, Las Heras, pasaje Irigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre, para luego retomar sus recorridos habituales. En dirección hacia la zona sur, circularán por avenida El Éxodo, continuarán por sus recorridos habituales y luego tomarán Pueyrredón, Alem y avenida Savio.

Interrupciones de tránsito desde las 13

El operativo especial contempla interrupciones vehiculares desde las 13 en distintos puntos cercanos al estadio.

Las intersecciones alcanzadas serán:

Avenida Savio, ingreso a Abraham Lincoln.

Abraham Lincoln y Taboada.

Avenida Párroco Marshke, ingreso a la altura de la Rotonda de Las Américas.

Derivador de ingreso a avenida Savio, a la altura de la Rotonda de Las Américas.

Éxodo y Pueyrredón.

Cerro Aguilar y Éxodo.

Cerro Aguilar y Humahuaca.

Tumusla y Éxodo.

Tumusla y Humahuaca.

Humahuaca y Tumusla.

Humahuaca y Calilegua.

Caseros y Tumusla.

Caseros y Santa Bárbara.

Caseros y Los Decididos.

Caseros y Los 33 Orientales.

Humahuaca y Pichincha.

Pueyrredón y Hugo Wast, en ambos sentidos.

Dónde estará prohibido estacionar

Las restricciones comenzarán incluso antes. Desde las 8 habrá despeje de vehículos y estará prohibido estacionar en diferentes calles próximas al estadio.

La medida comprenderá: