Construirán en Cerro Las Rosas una cruz de 24 metros de altura

San Salvador de Jujuy avanzó con la licitación para construir una cruz de 24 metros de altura en el Cerro Las Rosas . La obra busca recuperar un espacio vinculado históricamente con la fe, las peregrinaciones y las celebraciones de Semana Santa.

El intendente Raúl Jorge participó de la apertura de sobres correspondiente al proceso licitatorio y destacó que el proyecto responde a un compromiso asumido años atrás. “Era una deuda con el Padre Luis, que ya nos dejó hace dos años y que era un gran defensor de este proyecto. Nuestra decisión fue que, justamente por las celebraciones de Semana Santa , exista un símbolo para todos los devotos que van, concurren y hacen la peregrinación en este lugar de la ciudad”, expresó.

La cruz tendrá una altura total de 24 metros, incluido su basamento . Según explicó Jorge, sus dimensiones permitirán que pueda ser observada desde diferentes sectores de San Salvador de Jujuy. “ Ahora el Cerro Las Rosas tendrá un elemento icónico en la ciudad que se va a ver desde todos los puntos y va a significar también una jerarquización del lugar”, sostuvo.

El intendente dimensionó la escala que tendrá la estructura: “Hablar de 24 metros de altura es hablar de un edificio de ocho pisos aproximadamente , así que esto va a tener una dimensión y una visibilidad importante”. Además, recordó que en el sector se encontraba anteriormente el denominado Cristo de la Hermandad, que desapareció debido a las características del material con el que había sido construido.

La cruz será la primera etapa de un proyecto mayor

La construcción del monumento será la primera parte de una intervención más amplia prevista para el Cerro Las Rosas. “Esto va a ser una etapa, la gran cruz, el gran monumento, y después va a llevar otros elementos accesorios que van a formar parte de otras licitaciones”, explicó Jorge.

Entre las futuras obras mencionó la construcción de un pórtico de ingreso, tribunas, sanitarios y otros servicios complementarios destinados a mejorar las condiciones del lugar para las peregrinaciones y diferentes actividades.

Cómo estará construida la nueva cruz en Cerro las Rosas

El secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, explicó que el proyecto contempla una estructura preparada para resistir las condiciones del lugar y requerir un mantenimiento reducido. “En vez de ser un Cristo, es una cruz realizada con otro tipo de materiales, lo cual le va a generar la durabilidad necesaria en el tiempo y bajo mantenimiento”, indicó.

La estructura será metálica y estará revestida con paneles de aluminio. Además, contará con iluminación propia y un basamento que podrá ser utilizado para la realización de misas. Montiel señaló que la propuesta tiene también una dimensión turística y urbana. “Es una obra para la ciudad, para todos los jujeños y también para quienes vienen de afuera. Luego de que colapsara el Cristo que estaba en Cerro Las Rosas, quedó pendiente realizar una obra que nos convoque de nuevo en el mismo lugar”, afirmó.

Cuatro empresas presentaron sus propuestas

Durante la apertura de sobres se presentaron cuatro empresas interesadas en ejecutar la obra. “Ahora nos queda trabajar en la evaluación de las propuestas para poder, a la brevedad posible, adjudicar la obra”, explicó Montiel.

El funcionario señaló que, por las características del terreno y la ubicación del proyecto, se busca comenzar los trabajos antes de la llegada del período estival. “La cruz tiene 24 metros de altura, incluido el basamento. La idea es que la podamos observar desde todos los lugares de la ciudad”, agregó.

Una cruz pensada como una ventana hacia la ciudad

Martín Alemán, arquitecto de Estudio y Proyecto de la Dirección de Obras, explicó que el diseño fue pensado para integrar la estructura con el paisaje y los elementos naturales del Cerro Las Rosas. “La idea de la cruz es generar una ventana hacia el paisaje, por eso está conformada con un vacío. Las dos placas laterales hacen que a la cruz se la complete con el paisaje”, detalló.

Construirán en Cerro Las Rosas una cruz de 24 metros de altura

El diseño permitirá además que el viento atraviese la estructura y que la iluminación natural genere distintos efectos a lo largo del día. “A través de la luz solar va cambiando la sombra durante el día y la cruz se va proyectando en distintos lugares de la explanada. La idea era jugar con todos estos elementos naturales y generar un mirador ventana hacia la ciudad a través de la cruz”, explicó Alemán. Una vez finalizada la evaluación de las cuatro propuestas presentadas, el municipio avanzará con la adjudicación y posterior inicio de los trabajos en el Cerro Las Rosas.