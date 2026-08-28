Cómo va a estar el tiempo en Jujuy durante los últimos días de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cómo va a seguir el tiempo en Jujuy durante el último fin de semana de agosto. Después de una máxima de 26°C prevista para este viernes, el termómetro descenderá durante el sábado, domingo y lunes. Además, los mapas de alertas muestran sectores del oeste del NOA bajo nivel amarillo durante los próximos días.

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Para este viernes 28 de agosto , el pronóstico oficial del SMN indica una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 26°C en San Salvador de Jujuy.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado , mientras que hacia la noche estará mayormente nublado .

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula: 0% durante la mañana y la tarde , y entre 0 y 10% durante la noche . Los vientos también se mantendrán entre leves y moderados a lo largo de la jornada.

Descenso de temperatura durante el fin de semana

El cambio más marcado comenzará a sentirse desde el sábado 29, cuando la mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 22°C, cuatro grados menos que durante el viernes.

Para el domingo 30 de agosto se espera un panorama térmico similar, nuevamente con una mínima de 11°C y una máxima de 22°C.

De esta manera, el último fin de semana del mes tendrá temperaturas más moderadas en la capital jujeña, después de una jornada de viernes considerablemente más cálida.

El lunes 31 será el día más fresco

El último día de agosto llegará con un nuevo descenso de la temperatura máxima. Para el lunes 31, el SMN pronostica una mínima de 12°C y una máxima de apenas 20°C.

Será, según el pronóstico de siete días publicado por el organismo nacional, la jornada con la temperatura máxima más baja dentro del período analizado.

Cómo comenzará septiembre

La tendencia comenzará a revertirse durante los primeros días de septiembre. Para el martes 1 se anuncian 14°C de mínima y 22°C de máxima, mientras que el miércoles la temperatura subiría hasta los 26°C, con una mínima de 16°C.

El jueves también se mantendrían valores más elevados, con 15°C de mínima y 26°C de máxima.

Alertas meteorológicas en la región

Los mapas publicados por el Servicio Meteorológico Nacional durante la mañana de este viernes muestran además zonas bajo alerta amarilla en sectores del oeste y noroeste del país para viernes, sábado y domingo.

En el caso de Jujuy, las áreas señaladas se concentran hacia el sector occidental de la región, mientras que la zona de San Salvador de Jujuy permanece fuera de las áreas coloreadas en los mapas difundidos.

El mapa de alertas fue emitido por el SMN este viernes 28 de agosto a las 7:53, por lo que las condiciones pueden modificarse a partir de nuevas actualizaciones del organismo.