¿Cuántos alumnos de Jujuy terminan la primaria a tiempo y con los aprendizajes esperados?

El 52% de los alumnos de Jujuy que comenzó primer grado en 2020 llegó a sexto grado en 2025 en el tiempo previsto y, además, alcanzó niveles satisfactorios o avanzados tanto en Lengua como en Matemática. Ese porcentaje corresponde al Índice de Resultados Escolares (IRE) de primaria 2025, elaborado por Argentinos por la Educación.

Si se toma únicamente la trayectoria escolar, el dato es distinto: en la cohorte 2020-2025, 100 de cada 100 estudiantes de Jujuy llegaron a sexto grado en el tiempo teórico esperado , sin considerar en este indicador los resultados de aprendizaje. En las cohortes anteriores, el registro provincial había sido del 94% en 2011-2016, 95% en 2013-2018, 99% en 2016-2021 y 100% en 2018-2023.

Cuando se incorporan los resultados de aprendizaje, el porcentaje se reduce. En las pruebas Aprender 2025, entre los alumnos jujeños de sexto grado sin sobreedad, el 79% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y el 56% en Matemática . El 52% logró ese nivel en ambas materias simultáneamente.

Para la cohorte que inició primer grado en 2018 y llegó a sexto en 2023, el IRE (Índice de Resultados Escolares) de Jujuy había sido del 45%. En la cohorte 2020-2025 llegó al 52% , una diferencia de 7 puntos porcentuales .

La serie completa para Jujuy muestra un IRE del 44% en 2011-2016, 48% en 2013-2018, 51% en 2016-2021, 45% en 2018-2023 y 52% en 2020-2025. El último valor es el más alto registrado para la provincia dentro de las cinco cohortes analizadas. A nivel nacional, el IRE de la cohorte 2020-2025 fue del 50%.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, 94 de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 en el tiempo teórico esperado, es decir, sin repetir ni abandonar. El porcentaje se mantuvo igual que en la cohorte 2018-2023 y superó los registros de años anteriores, cuando había sido del 88% para 2011-2016, 88% para 2013-2018 y 92% para 2016-2021.

Cuando se incorporan los aprendizajes, el resultado cambia. Entre los estudiantes que llegaron a sexto grado sin sobreedad, el 54% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática de manera simultánea. En el detalle por área, el 79% logró los niveles esperados en Lengua, mientras que en Matemática lo consiguió el 58%.

Al combinar trayectoria escolar y aprendizajes, el Índice de Resultados Escolares (IRE) nacional se ubicó en 50% para la cohorte 2020-2025. Esto significa que 50 de cada 100 alumnos que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto en el tiempo esperado y, además, alcanzaron niveles satisfactorios o avanzados en ambas materias.

El IRE nacional había sido del 46% en 2011-2016, 49% en 2013-2018, 50% en 2016-2021 y 45% en 2018-2023. Con el 50% registrado en la última cohorte, el indicador volvió al valor más alto de la serie analizada.