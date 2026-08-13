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13 de agosto de 2026 - 19:43
Educación.

¿Cuántos alumnos de Jujuy terminan la primaria a tiempo y con los aprendizajes esperados?

Un informe de Argentinos por la Educación analizó las trayectorias escolares y los resultados de las pruebas Aprender 2025 en todas las provincias.

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Federico Franco
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Si se toma únicamente la trayectoria escolar, el dato es distinto: en la cohorte 2020-2025, 100 de cada 100 estudiantes de Jujuy llegaron a sexto grado en el tiempo teórico esperado, sin considerar en este indicador los resultados de aprendizaje. En las cohortes anteriores, el registro provincial había sido del 94% en 2011-2016, 95% en 2013-2018, 99% en 2016-2021 y 100% en 2018-2023.

Cuando se incorporan los resultados de aprendizaje, el porcentaje se reduce. En las pruebas Aprender 2025, entre los alumnos jujeños de sexto grado sin sobreedad, el 79% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y el 56% en Matemática. El 52% logró ese nivel en ambas materias simultáneamente.

La serie completa para Jujuy muestra un IRE del 44% en 2011-2016, 48% en 2013-2018, 51% en 2016-2021, 45% en 2018-2023 y 52% en 2020-2025. El último valor es el más alto registrado para la provincia dentro de las cinco cohortes analizadas. A nivel nacional, el IRE de la cohorte 2020-2025 fue del 50%.

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, 94 de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 en el tiempo teórico esperado, es decir, sin repetir ni abandonar. El porcentaje se mantuvo igual que en la cohorte 2018-2023 y superó los registros de años anteriores, cuando había sido del 88% para 2011-2016, 88% para 2013-2018 y 92% para 2016-2021.

Cuando se incorporan los aprendizajes, el resultado cambia. Entre los estudiantes que llegaron a sexto grado sin sobreedad, el 54% alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática de manera simultánea. En el detalle por área, el 79% logró los niveles esperados en Lengua, mientras que en Matemática lo consiguió el 58%.

Al combinar trayectoria escolar y aprendizajes, el Índice de Resultados Escolares (IRE) nacional se ubicó en 50% para la cohorte 2020-2025. Esto significa que 50 de cada 100 alumnos que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto en el tiempo esperado y, además, alcanzaron niveles satisfactorios o avanzados en ambas materias.

El IRE nacional había sido del 46% en 2011-2016, 49% en 2013-2018, 50% en 2016-2021 y 45% en 2018-2023. Con el 50% registrado en la última cohorte, el indicador volvió al valor más alto de la serie analizada.

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