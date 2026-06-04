Solo el 5% de los argentinos ve a la educación como el principal problema del país

Proporción de personas que señala a la educación como el principal problema del país, por sub-grupo (género, nivel socioeconómico y rango etario). En %. Argentina. Promedio de los años 2004-2024.

Proporción de personas que señala a la educación como el principal problema del país, por año. En %. Argentina. Años 2004-2024.

Evolución de la educación como el principal problema en los países de la región

La educación ocupa un lugar importante en el debate público, pero no aparece entre las preocupaciones más urgentes de los argentinos. Así lo indica un informe de Argentinos por la Educación , que analizó datos de Latinobarómetro y de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés para conocer cómo la ciudadanía percibe los problemas educativos y la política educativa nacional.

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De acuerdo con el relevamiento, en Argentina los problemas de educación se ubican en el séptimo lugar del ranking de principales problemas del país . Quedan por debajo de otros temas que concentran mayor preocupación social, como la economía, la política, el desempleo, la inseguridad y la corrupción.

El informe muestra una situación de fondo: la educación está presente en la agenda ciudadana, pero compite con urgencias económicas y sociales que suelen desplazarla del centro de las prioridades.

Qué investigó Argentinos por la Educación

El trabajo se titula “Percepción social sobre la educación y la política educativa” y fue elaborado por Valentina Gabrielli, Tomás Besada y Eugenia Orlicki. El objetivo fue analizar qué lugar ocupan los problemas educativos dentro de las preocupaciones sociales, cómo cambió esa percepción en el tiempo y qué nivel de satisfacción existe con la política educativa.

Para eso, el informe utilizó datos de Latinobarómetro, una encuesta regional de opinión pública que pregunta a los ciudadanos cuál consideran que es el problema más importante del país. En la edición 2024 se relevaron 10 países de América del Sur y México, y se ofreció una lista de 46 opciones, entre ellas “problemas de educación”.

Además, para medir la mirada sobre la política educativa en Argentina, se incorporaron datos de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, que releva periódicamente el nivel de satisfacción o insatisfacción con distintas áreas de gobierno.

Argentina: educación en séptimo lugar

En el caso argentino, la educación aparece en el séptimo puesto entre los principales problemas mencionados por la ciudadanía en 2024. El ranking está encabezado por la economía, seguida por la política, el desempleo, otros problemas, la delincuencia o seguridad pública y la corrupción.

El dato marca que la preocupación por la educación existe, pero no alcanza el nivel de urgencia que tienen otros temas más asociados al bolsillo, el trabajo, la seguridad y la situación política.

A nivel regional, la educación fue señalada como principal problema por el 3,4% de los encuestados. En Argentina, el porcentaje fue superior: el 5% de las personas consultadas mencionó a los problemas educativos como el principal problema del país.

Ese número ubica a la Argentina por encima del promedio regional y solo por debajo de Brasil y Uruguay, donde la educación aparece con más fuerza dentro de las preocupaciones ciudadanas.

Argentinos por la Educación Argentinos por la Educación: Principal problema del país en la región 2024

Qué pasa en América Latina

El informe muestra que, en América Latina, los problemas de educación no suelen aparecer entre las primeras preocupaciones de la población. Para el total regional, los temas más señalados fueron la delincuencia o seguridad pública, con 19,1%, y la economía o problemas económicos y financieros, con 18,1%.

La educación ocupó el noveno lugar entre 46 problemas planteados. Sin embargo, la situación varía mucho según el país. En Brasil, la educación aparece en el tercer lugar del ranking de preocupaciones, mientras que en Uruguay se ubica cuarta.

En otros países aparece dentro del grupo de los 10 problemas principales, aunque no entre los primeros cinco. Argentina, Venezuela y Ecuador la ubican en el séptimo lugar; Chile, Colombia y Paraguay, en el octavo; y Bolivia y México, en el noveno.

Ranking de problemas señalados como principales en Argentina. Años 2004, 2015 y 2024. Ranking de problemas señalados como principales en Argentina. Años 2004, 2015 y 2024.

Cómo evolucionó la preocupación por la educación en Argentina

El informe también analiza la evolución de la preocupación por la educación en Argentina durante los últimos 20 años. Según los datos de Latinobarómetro, la educación se mantuvo entre el sexto y el octavo puesto del ranking de problemas principales: fue sexta en 2004, octava en 2015 y séptima en 2024.

En 2004, el 6,7% de los encuestados señalaba a la educación como el principal problema del país. Luego se registraron picos cercanos al 9% en 2006 y 2011. Más tarde, en 2017, después de un período marcado por conflictos y paros docentes, la preocupación volvió a subir hasta el 8,3%.

Después de ese pico, el porcentaje descendió hasta llegar al 3,4% en 2020. Pero en los últimos años volvió a crecer: fue de 3,8% en 2023 y llegó al 5% en 2024.

El dato permite leer una tendencia: la educación no desaparece de la preocupación social, pero su peso cambia según el contexto económico, político y educativo del país.

Proporción de personas que señala a la educación como el principal problema del país, por año. En %. Argentina. Años 2004-2024. Proporción de personas que señala a la educación como el principal problema del país, por año. En %. Argentina. Años 2004-2024.

A quiénes les preocupa más la educación

El informe también analiza diferencias por género, nivel socioeconómico y edad. En promedio, entre 2004 y 2024, las mujeres mencionaron a la educación como principal problema en mayor proporción que los varones: 7% frente a 6%.

Por nivel socioeconómico, la preocupación aumenta en los sectores más altos. El 8% de las personas de nivel socioeconómico alto señaló a la educación como el principal problema, frente al 6% de los sectores de nivel bajo.

Por edad, los grupos más jóvenes muestran mayor preocupación relativa. Entre las personas de 26 a 40 años, el 7% considera a la educación como principal problema. En el grupo de 15 a 25 años, la cifra llega al 6%. En cambio, baja al 5% entre quienes tienen de 41 a 60 años y al 4% entre los mayores de 61.

Baja satisfacción con la política educativa

Otro punto fuerte del informe es la percepción sobre la política educativa nacional. Según la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, la satisfacción con la política educativa se mantuvo en niveles bajos y fluctuantes entre 2018 y 2026.

En términos generales, el nivel de satisfacción osciló mayormente entre el 20% y el 35%. El punto más alto se registró entre 2019 y comienzos de 2020, cuando la satisfacción se acercó al 45%. Después, la valoración cayó de manera sostenida y llegó a uno de sus niveles más bajos hacia 2022, con registros ubicados entre el 16% y el 20%.

A partir de 2023 hubo una recuperación moderada, aunque sin una tendencia sostenida. Hacia marzo de 2026, la satisfacción con la política educativa se ubicó nuevamente alrededor del 25% al 28%.

El informe también señala que, en comparación con otras áreas de política pública, la educación ocupa el octavo lugar en satisfacción. Solo salud e infraestructura registran mayor insatisfacción relativa.

Qué significa este informe

Los datos muestran una paradoja. La educación es reconocida como un tema importante para el desarrollo, la movilidad social y el futuro del país, pero no logra ubicarse entre las primeras urgencias de la ciudadanía. La economía, la inseguridad, el desempleo y la política concentran más atención.

Sin embargo, que la educación aparezca séptima en Argentina y que el 5% la señale como principal problema no es menor. Ese porcentaje está por encima del promedio regional y muestra que la preocupación por la educación volvió a crecer después de la caída registrada en años anteriores.

Al mismo tiempo, la baja satisfacción con la política educativa plantea un desafío para los gobiernos: la sociedad no solo observa los problemas del sistema, sino que tampoco muestra una aprobación sólida sobre las respuestas estatales.

Argentinos por la Educación Proporción de personas que señala a la educación como el principal problema del país, por sub-grupo (género, nivel socioeconómico y rango etario). En %. Argentina. Promedio de los años 2004-2024.

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