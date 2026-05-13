Santiago Jubert: "El recorte presupuestario impacta de lleno en la educación y la salud"

Santiago Jubert, diputado provincial, hizo referencia al reciente recorte del Presupuesto 2026 dispuesto por Javier Milei, señalando que “no es un simple ajuste contable, sino un tajo de casi 2,5 billones de pesos que impacta de lleno en la educación y la salud, pilares del desarrollo jujeño”.

En este contexto, enfatizó que “lo paradójico y quizás lo más irritante para el ciudadano de a pie, es la postura de los diputados de La Libertad Avanza” , recalcando que estos “no dudan en exigirle al Gobierno de Jujuy servicios de salud de excelencia, seguridad eficiente y una educación de calidad y, al mismo tiempo, se esconden cuando Milei pone en funcionamiento la motosierra en detrimento de la gente” .

“¿Cómo piensan estos legisladores que se financiarán las escuelas y hospitales jujeños si aplauden el recorte de fondos que por ley le corresponden a la provincia?”, indicó.

Por otra parte, reivindicó la determinación de los argentinos que “se pusieron de pie para defender la educación pública en cada provincia, con excepción de los libertarios, que están más preocupados por sostener un relato que por defender los intereses de quienes los votaron”.

“La casta, al final del día, parece ser cualquiera que no tenga una banca asegurada para ver pasar el ajuste desde la ventana”, consideró.

Sobre el recorte presupuestario dispuesto por Milei, Jubert puntualizó que “los datos son fríos, pero las consecuencias serán devastadoras para los argentinos”.

En este sentido, citó la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, que implica una pérdida de casi 21.600 millones de pesos, dejando obras a mitad de camino en provincias que dependen exclusivamente del Estado.

Además, señaló que Nación suspendió transferencias de capital por más de 559 millones de pesos en becas estudiantiles, “el único sostén de muchos jóvenes para no abandonar las aulas”.

El Plan Nacional de Alfabetización también sufrió un fuerte recorte, con más de 78.000 millones de pesos menos destinados a programas educativos. “Pareciera que no quieren que se eduque para gobernar un país ignorante”, concluyó Jubert.