La cuenta regresiva hacia la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya comenzó y la comisión estudiantil dio el primer paso rumbo a una nueva celebración que buscará sumar más participación juvenil y nuevas propuestas para los estudiantes jujeños.

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Durante la jornada inicial, integrantes de distintos establecimientos educativos formaron parte de una reunión que tuvo como principal objetivo generar un espacio de convivencia, presentación y organización interna. Según explicó la presidenta de la comisión estudiantil, Tiara Luna, la convocatoria dejó un saldo positivo por la importante presencia de jóvenes.

“Hoy tuvimos la primera reunión de la comisión. Fue más que nada una reunión de convivencia, charlamos sobre lo que hacemos”, expresó la representante estudiantil al referirse al encuentro que marcó el inicio formal de las actividades de este año.

Embed - La comisión estudiantil de la FNE 2026 se reunió por primera vez

Más de 80 jóvenes en el primer encuentro

La presidenta destacó la participación de los estudiantes y remarcó que el acompañamiento sorprendió incluso a los propios organizadores. De acuerdo a lo informado, asistieron 83 integrantes de los 130 jóvenes que forman parte de la comisión.

“Fue sorprendente ver a tantos chicos. Hay caras conocidas y otros nuevos”, comentó Tiara Luna, quien además valoró el clima que se generó durante la reunión.

El encuentro sirvió para que los estudiantes comiencen a conocerse entre sí y afiancen vínculos de cara a los próximos meses, que tendrán una intensa agenda vinculada a las actividades estudiantiles.

“La idea fue compartir, que se conozcan, formar un buen ambiente”, sostuvo la presidenta, quien remarcó la importancia de consolidar un grupo unido para afrontar los desafíos organizativos de la fiesta.

Comisión Estudiantil (1) Comisión estudiantil de la FNE 2026.

Buscan innovar en la edición 2026

Entre los principales objetivos de la nueva comisión aparece la intención de impulsar cambios y sumar iniciativas que permitan ampliar la participación de los jóvenes dentro de la fiesta.

“Queremos innovar, la participación de los jóvenes y las mascotas”, señaló Tiara Luna al hablar sobre algunas de las propuestas que empezaron a surgir en esta primera etapa de trabajo.

Además, explicó que las ideas todavía se encuentran en etapa de diálogo y construcción colectiva dentro de la comisión. “Vamos a ir charlando sobre qué queremos para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que será la 76 edición”, indicó.

Otra de las metas planteadas por el grupo apunta a fortalecer la visibilidad de la comisión estudiantil dentro de las actividades oficiales de la fiesta.

“Queremos que la comisión se vea más”, afirmó la representante estudiantil, quien destacó el entusiasmo que mostraron los jóvenes presentes durante la reunión.

Comisión Estudiantil (2) Comisión estudiantil de la FNE 2026.

El Sábado Estudiantil ya ocupa parte de la agenda

Mientras comienzan las primeras definiciones sobre la edición 2026 de la FNE, la comisión ya trabaja en una de las actividades más convocantes del calendario estudiantil: el Sábado Estudiantil.

Según explicó Tiara Luna, los tiempos de organización serán ajustados debido a la cercanía del evento, previsto para julio. “Estamos trabajando ya con el Sábado Estudiantil. Nos quedan dos meses porque va a ser en julio”, señaló.

La actividad reúne cada año a estudiantes de distintos colegios de la provincia y marca uno de los primeros grandes encuentros juveniles del calendario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.