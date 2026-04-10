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10 de abril de 2026 - 12:15
Jujuy.

Convocan a jóvenes para integrar la Comisión Estudiantil de la FNE 2026

El Ente Autárquico Permanente abrió la inscripción hasta el 17 de abril para alumnos secundarios que quieran participar en la organización de la FNE 2026.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Comisión estudiantil 2026 (Foto de archivo)

Comisión estudiantil 2026 (Foto de archivo)

En el marco de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026), el Ente Autárquico Permanente (EAP) lanzó la convocatoria para conformar la Comisión Estudiantil. La propuesta está dirigida a alumnos de nivel secundario de toda la provincia de Jujuy.

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La iniciativa busca incorporar a jóvenes en la organización de uno de los eventos más representativos del calendario provincial. La participación permite a los estudiantes involucrarse de forma directa en actividades vinculadas a la fiesta.

El plazo de inscripción se encuentra abierto y tiene como fecha límite el viernes 17 de abril.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está destinada a alumnos regulares de instituciones educativas secundarias de Jujuy. Cada postulante debe cumplir con los requisitos establecidos por el organismo.

Desde el EAP informaron que la documentación necesaria ya fue enviada a los colegios de la provincia, con el detalle de las condiciones para participar.

Uno de los puntos obligatorios es que cada postulación cuente con el aval institucional correspondiente, junto con la firma de la autoridad directiva del establecimiento.

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Cómo realizar la inscripción

Los interesados deben enviar toda la documentación en formato digital. El trámite se realiza a través de correo electrónico.

El material solicitado debe presentarse en un único archivo PDF y enviarse a la dirección oficial: [email protected].

En caso de no contar con los requisitos o formularios, los estudiantes pueden solicitarlos nuevamente para completar el proceso de inscripción.

Dónde funciona el Ente Autárquico Permanente

El EAP tiene sede en el Centro de Innovación Educativa, ubicado en el edificio conocido como Ex Conectar Lab, en la intersección de las calles Zorrilla de San Martín y Curupaití.

La atención se realiza en el horario de 8 a 13, donde también se pueden realizar consultas vinculadas a la convocatoria.

La Comisión Estudiantil cumple un rol clave dentro de la organización de la FNE, con participación en distintas actividades y espacios del evento.

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