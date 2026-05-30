Gimnasia de Jujuy empató con Belgrano y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima de Jujuy protagonizó un partidazo ante Belgrano de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, pero la ilusión se terminó en la definición por penales. Tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios, el conjunto jujeño no pudo imponerse desde los doce pasos y se despidió del certamen.

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El equipo dirigido por Hernán Pellerano estuvo muy cerca de conseguir una clasificación histórica frente al vigente campeón del torneo, aunque finalmente el Pirata encontró el empate sobre el cierre y forzó una definición dramática.

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Belgrano golpeó primero gracias al tanto de González Metilli, que adelantó al conjunto cordobés en el marcador.

Sin embargo, lejos de sentirse superado, Gimnasia mostró personalidad y reaccionó rápidamente. Con goles de Lazarte y Molina, el Lobo dio vuelta el resultado y comenzó a ilusionarse con una de las grandes sorpresas de la Copa Argentina.

El equipo jujeño manejó varios pasajes del encuentro y puso contra las cuerdas al campeón defensor, que necesitó de toda su jerarquía para mantenerse con vida.

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Rigoni lo empató y Belgrano avanzó por penales

Cuando parecía que la clasificación quedaba en manos del conjunto albiceleste, apareció Rigoni para marcar el 2 a 2 y llevar la definición a los penales.

Desde los doce pasos, Belgrano fue más efectivo y logró quedarse con el boleto a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia.

Más allá de la eliminación, Gimnasia de Jujuy se retiró con el reconocimiento de sus hinchas y del fútbol argentino. El equipo jujeño estuvo a la altura de uno de los candidatos al título y demostró que puede competir de igual a igual ante rivales de Primera División.

El sueño copero terminó, pero el Lobo dejó una actuación que invita a la ilusión de cara a lo que viene.