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30 de mayo de 2026 - 17:49
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Gimnasia de Jujuy empató con Belgrano y quedó eliminado por penales de la Copa Argentina

El Lobo jujeño igualó 2 a 2 ante el último campeón en un partido vibrante y cayó en la definición desde los doce pasos. El equipo de Hernán Pellerano dejó una gran imagen y estuvo a minutos de dar el gran golpe.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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El equipo dirigido por Hernán Pellerano estuvo muy cerca de conseguir una clasificación histórica frente al vigente campeón del torneo, aunque finalmente el Pirata encontró el empate sobre el cierre y forzó una definición dramática.

Gimnasia reaccionó y dio vuelta un partido complicado

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Belgrano golpeó primero gracias al tanto de González Metilli, que adelantó al conjunto cordobés en el marcador.

Sin embargo, lejos de sentirse superado, Gimnasia mostró personalidad y reaccionó rápidamente. Con goles de Lazarte y Molina, el Lobo dio vuelta el resultado y comenzó a ilusionarse con una de las grandes sorpresas de la Copa Argentina.

El equipo jujeño manejó varios pasajes del encuentro y puso contra las cuerdas al campeón defensor, que necesitó de toda su jerarquía para mantenerse con vida.

Embed - ASÍ ALIENTA LA HINCHADA DEL LOBO EN SANTIAGO

Rigoni lo empató y Belgrano avanzó por penales

Cuando parecía que la clasificación quedaba en manos del conjunto albiceleste, apareció Rigoni para marcar el 2 a 2 y llevar la definición a los penales.

Desde los doce pasos, Belgrano fue más efectivo y logró quedarse con el boleto a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia.

Más allá de la eliminación, Gimnasia de Jujuy se retiró con el reconocimiento de sus hinchas y del fútbol argentino. El equipo jujeño estuvo a la altura de uno de los candidatos al título y demostró que puede competir de igual a igual ante rivales de Primera División.

El sueño copero terminó, pero el Lobo dejó una actuación que invita a la ilusión de cara a lo que viene.

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