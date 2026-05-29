El objetivo de clasificar a la próxima instancia de la Copa Argentina aparece como el gran desafío de Gimnasia de Jujuy para este sábado 30 de mayo, cuando enfrente a Belgrano de Córdoba por los 16avos de final. En la previa del partido, David Gallardo habló del presente del equipo, del rival y de la importancia del acompañamiento de los hinchas.

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El delantero del Lobo aseguró que el plantel llega con buenas sensaciones al cruce ante Belgrano, especialmente por el presente que atraviesa en la Primera Nacional.

“Venimos de sumar en condición de visitante y somos los punteros de nuestra zona de la Primera Nacional”, señaló Gallardo, y agregó: “Nos sentimos bien y vamos a hacer un buen partido”.

El jugador remarcó que el plantel sabe la exigencia que tendrá enfrente, ya que Belgrano es un equipo de Primera División y viene de consagrarse campeón recientemente.

Sabemos que nos enfrentamos a otro equipo de primera división y que se consagró campeón recientemente.

Embed - "Vamos por la clasificación en la Copa Argentina", David Gallardo en la previa vs Belgrano

La ilusión de Gimnasia ante Belgrano

Más allá del nivel del rival, Gallardo dejó en claro que Gimnasia de Jujuy afrontará el partido con la intención de avanzar en el torneo.

Nosotros queremos ganar este partido. Nosotros queremos ganar este partido.

En esa línea, el delantero destacó que el Lobo tiene herramientas para competir y buscar la clasificación. “Aunque Belgrano cuenta con un buen plantel, tenemos muy buenos recursos para llevarnos la clasificación y vamos por ello”, afirmó.

La clave del partido

Para Gallardo, uno de los puntos centrales estará en la concentración y en la actitud con la que Gimnasia salga a jugar desde el arranque.

El delantero indicó que la clave será “mantener la concentración y salir a ganar”, y remarcó que el equipo no especulará con el desarrollo del encuentro.

Desde el primer minuto vamos a buscarlo con nuestro juego. Desde el primer minuto vamos a buscarlo con nuestro juego.

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El mensaje para los hinchas

Gallardo también habló del acompañamiento de la gente de Gimnasia de Jujuy, que volverá a estar presente en un partido importante fuera de la provincia.

El delantero expresó su felicidad por el apoyo constante de los hinchas y destacó que “nos acompañan a todos lados”.

Además, les pidió que sigan alentando desde donde les toque estar, porque ese respaldo es importante para el plantel. “Sigan alentando desde donde estén, porque es importante para nosotros”, expresó.