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28 de mayo de 2026 - 09:14
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El ex entrenador de Gimnasia de Jujuy que sacó campeón a Lionel Messi por primera vez: "Es un orgullo"

Francisco “Pancho” Ferraro recordó cómo fue ser entrenador de Lionel Messi en la Selección Sub 20 donde el jugador salió campeón por primera vez.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Pancho Ferraro con Lionel Messi

Pancho Ferraro con Lionel Messi

Pancho Ferraro con Lionel Messi

Pancho Ferraro con Lionel Messi

El recuerdo de Francisco “Pancho” Ferraro con Lionel Messi volvió a tomar fuerza por su historia como ex entrenador de Gimnasia de Jujuy y como el técnico que lo hizo campeón por primera vez con la Selección Argentina. El ex DT de la Sub 20 campeona del Mundial de Holanda 2005 habló del vínculo que mantiene con el capitán argentino, del orgullo que representa para él y del posible último Mundial del rosarino.

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El ex Gimnasia de Jujuy que hizo campeón a Messi

Francisco “Pancho” Ferraro dejó una marca importante en el fútbol argentino. Fue entrenador de Gimnasia de Jujuy y también dirigió a la Selección Argentina Sub 20 que ganó el Mundial de Holanda 2005, con Lionel Messi como máxima figura.

Aquel equipo también tenía nombres como Ezequiel Garay, Lucas Biglia, Neri Cardozo, Pablo Zabaleta, Juan Manuel “Chaco” Torres, Fernando Gago y Sergio Agüero.

En ese torneo, Ferraro se transformó en el primer entrenador que dirigió a Messi en una Copa del Mundo y también en el técnico que lo llevó a su primer título con la camiseta argentina.

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El recuerdo de Pancho Ferraro con Messi

Ferraro recordó en TodoJujuy.com que conoció a Messi en 2005, durante el Sudamericano de Colombia, cuando el rosarino comenzaba a formar parte del proceso de selecciones juveniles.

“Lo conocí en Colombia, en el Sudamericano con Tocalli, cuando entra en la Selección. Después lo recibo a los cinco meses, cuando armo la Selección Sub 20 para ir a Holanda”, contó. El ex entrenador también compartió una anécdota familiar que guarda con especial emoción. Recordó una visita al predio junto a su hijo y sus dos nietos, donde pudieron estar cerca de Messi durante una hora.

Cuando los chicos lo vieron, los abrazó. Ellos se largaron a llorar de la emoción y estuvimos hablando. Cuando los chicos lo vieron, los abrazó. Ellos se largaron a llorar de la emoción y estuvimos hablando.

En ese encuentro, Ferraro tuvo la oportunidad de decirle personalmente lo que significaba para él desde aquel Mundial Sub 20 hasta la actualidad.

“Tuve la suerte de pedirle que me deje hablarlo 10 minutos para decirle todo lo que yo siento desde el 2005 hasta la fecha. Le dije todo, todo el orgullo que es para mí, para los argentinos, lo que representa. Me sentí muy feliz de expresarlo”, manifestó.

Embed - PANCHO FERRARO, EL EX TÉCNICO DE GIMNASIA, EN EL DÍA DE SU CUMPLE RECORDÓ MOMENTOS CON MESSI

El Mundial Sub 20 que cambió la historia

En el debut del Mundial Sub 20 de 2005, Argentina cayó ante Estados Unidos y Messi comenzó como suplente de Emiliano Armenteros. Según explicó Ferraro en su momento, la decisión estuvo vinculada a una cuestión física.

“El médico me informó que Lionel tenía una fatiga muscular y que lo mejor era que jugara sólo el segundo tiempo”, señaló.

El entrenador también recordó una charla con Messi antes de que el joven futbolista pasara a ser titular en el torneo. “Una tarde nos reunimos, y Messi me dijo: ‘Le iba a pedir ser suplente, me siento mejor en los segundos tiempos’”, contó Ferraro.

A partir del segundo partido, ante Egipto, Messi fue titular, marcó su primer gol en un Mundial y no salió más del equipo hasta la consagración.

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El posible último Mundial de Messi

Consultado por el futuro de Messi y la posibilidad de que el Mundial 2026 sea su última Copa del Mundo, Ferraro expresó su deseo de verlo llegar de la mejor manera.

Deseamos que llegue lo mejor posible, él quiere jugarlo. Deseamos que llegue lo mejor posible, él quiere jugarlo.

Sin embargo, el ex entrenador reconoció que todavía le cuesta imaginar una Selección Argentina sin Messi.

“No me acostumbro a que en esta Selección él no esté y va a llegar un momento que va a pasar eso. Este Mundial lo vamos a tener y, como siempre, desde que lo conocí hasta ahora, espero seguir disfrutándolo”, expresó.

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