Ruta 66: atropelló a un motociclista, lo mató y se fugó

Un motociclista murió este miércoles por la tarde tras un grave accidente ocurrido sobre Ruta 66, en sentido norte-sur, a la altura de Suri Rugby Club, de San Salvador de Jujuy.
El siniestro vial se registró alrededor de las 16, en la autopista que conecta San Salvador de Jujuy con Palpalá, y generó el corte total del tránsito en ese sentido.
Una camioneta habría intentado adelantarse y no vio a una motocicleta que circulaba por delante impactando violentamente contra ella. A causa del golpe, la moto impactó contra un camión y el hombre que la manejaba, que tendría 21 años, murió en el acto.
Al respecto, el oficial Marcelo Canchi le dijo a TodoJujuy.com que "la camioneta es de color blanco, tenemos esos datos hasta el momento, y habría impactado en la parte posterior de la moto que a su vez chocó a un camión que iba adelante. El conductor de la camioneta se dio a la fuga, la víctima sería del barrio Alto Comedero".
Recomiendan usar colectora
Por el operativo en la zona, se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar la colectora apenas se pasa la Terminal de ómnibus.
El tránsito permanece interrumpido en el sector mientras trabajan los equipos de emergencia y personal de seguridad.
Embed - ACCIDENTE RUTA 66
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