Hoy es el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo: dónde pedir ayuda en Jujuy

Cada 27 de mayo se conmemora el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo , una fecha que busca concientizar sobre los distintos tipos de violencia que pueden aparecer en las relaciones y la importancia de pedir ayuda a tiempo.

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La fecha fue establecida en recuerdo de Carolina Aló, una adolescente de 17 años que fue asesinada en 1996 por su novio, Fabián Tablado. El caso marcó profundamente a la sociedad argentina y se transformó en un símbolo para visibilizar la violencia en los vínculos afectivos.

Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo en honor a Carolina Aló.

Carolina tenía 17 años cuando el 27 de mayo de 1996 fue asesinada por Fabián Tablado, quien en ese momento tenía 20 años. Según se conoció, luego de una discusión, la persiguió por la casa y la mató de 113 puñaladas.

Dos años después, Tablado fue condenado a 24 años de prisión por homicidio simple, ya que en ese momento la figura de femicidio no estaba incorporada al marco jurídico argentino.

En 2013 recibió una segunda condena por amenazar a quienes luego fueron su expareja y su exsuegra. Fue declarado reincidente y se le unificaron ambas penas en una condena de 26 años y seis meses. Sin embargo, por la aplicación de la Ley 24.390, conocida como “2x1”, y cursos realizados durante su detención, recuperó la libertad el 28 de febrero de 2020.

Violencia en el noviazgo: señales de alerta

En las relaciones adolescentes, y también en vínculos de personas adultas, pueden aparecer señales de violencia que no deben naturalizarse.

Algunas alarmas se activan cuando una pareja critica, ignora, humilla o insulta; cela y controla lo que hace la otra persona; pide contraseñas de redes sociales o revisa el celular; prohíbe hablar con amistades o familiares; cuestiona que estudie, trabaje o salga; controla la ropa que usa; toca sin consentimiento o presiona para tener relaciones sexuales.

También son señales graves las amenazas, como decir que va a dejar a la otra persona si no cambia o que va a suicidarse si la relación termina.

Violencia de género - femicidios.jpg Violencia de género.

Dónde pedir ayuda en Jujuy

En Jujuy, las denuncias por violencia se pueden realizar en cualquier comisaría. También se puede acudir a los Centros de Atención a la Víctima de Violencia Familiar y de Género, ubicados en Alto Comedero, Ciudad de Nieva, Abra Pampa, San Pedro, Ledesma y Humahuaca.

Además, funcionan 19 Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia.

Quienes necesiten asistencia pueden comunicarse al 0800-888-4363, a la Línea 144, que atiende de manera gratuita las 24 horas, los 365 días del año, o al 911 ante una emergencia.