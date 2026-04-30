Violencia de género: detuvieron a un hombre acusado de disparar contra la casa de su expareja

La Justicia investiga un grave hecho de violencia de género ocurrido la noche del pasado 26 de abril, cuando u n hombre se presentó en la vivienda donde se encontraba su expareja junto a sus hijos y terminó efectuando un disparo con un arma de fuego hacia el interior del domicilio.

Policiales. Detienen a un joven en un caso de violencia de género: la siguió, la golpeó y la amenazó

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar , con habilitación del fiscal Pablo De Tezanos Pintos , y cuenta con la intervención de personal policial y la colaboración de la Brigada de Investigaciones de Coronel Arias .

Según consta en el legajo, el inculpado llegó hasta el inmueble donde estaba su expareja con sus hijos e intentó entablar una conversación , pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el hombre permaneció en las inmediaciones y en un momento abrió una ventana desde el exterior. Fue entonces cuando efectuó un disparo con un arma de fuego hacia el interior de la vivienda y luego se dio a la fuga. La situación fue advertida por las personas que se encontraban dentro de la casa.

allanamiento (2) La causa de violencia de género en Jujuy es investigada por la Fiscalía Especializada, con apoyo policial y de la Brigada de Coronel Arias.

Abrió una ventana y disparó: detención y el allanamiento

A partir de la denuncia, la fiscalía inició de inmediato las actuaciones y solicitó medidas urgentes para avanzar con la causa. En ese marco, el órgano jurisdiccional competente autorizó un allanamiento en un domicilio vinculado al imputado. Durante el procedimiento, se concretó además la detención del acusado.

En el allanamiento, los investigadores secuestraron más de 100 cartuchos de distintos calibres, municiones de aire comprimido y un arma de fuego tipo revólver con capacidad para ocho cartuchos.

Según se informó oficialmente, el revólver estaba cargado al momento del procedimiento, un dato que refuerza la gravedad del caso y el nivel de riesgo en el que habría quedado expuesta la víctima junto a sus hijos.

Allanamiento

más de 100 cartuchos de distintos calibres

municiones de aire comprimido

arma de fuego tipo revólver con capacidad para ocho cartuchos.

La causa sigue en investigación

Las actuaciones continúan en etapa investigativa y la fiscalía avanza con distintas medidas probatorias para profundizar la reconstrucción del hecho y esclarecer todas sus circunstancias.

Por ahora, la causa sigue bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, que trabaja sobre los elementos reunidos tras la denuncia, la detención del inculpado y el secuestro de armas y municiones.