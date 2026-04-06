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6 de abril de 2026 - 20:09
Policiales.

Detienen a un joven en un caso de violencia de género: la siguió, la golpeó y la amenazó

Una mujer denunció un caso de violencia de género por parte de su ex novio en calle Iguazú. El acusado fue demorado tras un operativo policial.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
La siguió, la golpeó y la amenazó: detienen a un joven en un caso de violencia de género

La siguió, la golpeó y la amenazó: detienen a un joven en un caso de violencia de género

Un nuevo caso de violencia de género genera preocupación en San Salvador de Jujuy. Una mujer de 26 años denunció a su ex pareja, un joven de 19, por agresiones físicas, amenazas y persecución durante varias horas. El hecho ocurrió el 3 de abril en distintos puntos de la ciudad y terminó con la demora del acusado.

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Según el testimonio de la víctima, todo comenzó cerca de las 19 en calle Iguazú, frente al ascensor urbano. Allí, el joven la interceptó y la obligó a hablar con él. Ante la negativa, reaccionó con violencia.

Golpes en plena calle y frente a una menor

La mujer relató que el acusado la golpeó en reiteradas oportunidades en la vía pública. La escena ocurrió delante de su hija menor de edad, lo que agravó la situación.

En ese contexto, el joven le quitó el teléfono celular. La víctima intentó pedir ayuda al sistema de emergencias, pero no logró concretar el llamado. Según su denuncia, el agresor la vigilaba de manera constante y le lanzaba amenazas.

Intento de resguardo y nueva persecución

Durante la mañana, alrededor de las 11, la mujer decidió trasladarse junto a su hija a la casa de una amiga en el barrio Alto Comedero. Buscó refugio para evitar nuevos episodios de violencia.

Sin embargo, el joven siguió sus pasos y llegó hasta el domicilio. La situación generó temor y tensión en el entorno de la víctima.

Intervención policial y demora del acusado

Horas más tarde, cerca de las 18, la mujer decidió retirarse del lugar con su hija. Durante el trayecto, el acusado volvió a perseguirla e intentó agredirla nuevamente.

En ese momento, la víctima logró ver un móvil policial y solicitó ayuda. Personal de la Seccional 63° intervino en el lugar y procedió a la demora del joven, quien quedó a disposición de la justicia.

Actuación de la policía y avance de la causa

Tras el procedimiento, se activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de hechos. La denuncia quedó formalizada y se iniciaron las actuaciones para determinar responsabilidades.

El caso se encuentra bajo investigación y se analizan las circunstancias en las que ocurrieron los episodios denunciados.

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