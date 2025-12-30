martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 09:37
Justicia.

Quién es Luis Cavanagh, el ex de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

Ajeno al mundo artístico, el empresario fue acusado por la actriz tras un grave episodio. La Justicia ya interviene y analiza lo ocurrido. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién es Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género. &nbsp;

Quién es Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género.

 

El nombre de Luis Cavanagh tomó relevancia pública en las últimas horas tras la denuncia presentada por Romina Gaetani, quien lo acusó por un presunto episodio de violencia de género. La actriz debió recibir atención médica por las heridas sufridas y posteriormente avanzó con una acción judicial.

Se trata de un empresario de bajo perfil, sin vínculos con el ambiente artístico. De acuerdo con lo relatado por Gaetani en diferentes notas, siempre optó por mantenerse alejado de la exposición, con cuentas privadas en redes sociales y una vida personal hermética.

Quién es Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género.

Hasta el momento, no se conocen datos sobre el sector en el que se desempeña ni precisiones acerca de su actividad laboral.

Cómo se conocieron Romina Gaetani y Luis Cavanagh

El vínculo entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh se inició en el verano de la temporada 2023/2024, mientras la actriz se encontraba instalada en Carlos Paz por sus funciones teatrales en Un plan perfecto.

La historia entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh comenzó durante el verano 2023/2024.

La relación se consolidó con rapidez y, tiempo más tarde, Gaetani decidió hacerla pública. En declaraciones a la prensa, explicó que llevaban adelante una convivencia alternada, repartiendo el tiempo entre ambos hogares. “Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, comentó en junio de 2024, cuando la pareja llevaba alrededor de ocho meses juntos.

En ese período, la actriz se dejó ver plena y relajada junto a su compañero, a quien acompañó en varias apariciones públicas y sobre quien destacó en más de una ocasión la solidez de la relación. No obstante, el escenario dio un giro en octubre de 2025, cuando Gaetani anunció en un programa televisivo que ya no estaba en pareja, aunque optó por no profundizar en las razones de la ruptura.

Quién es Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género.

Qué se sabe de la denuncia de Romina Gaetani

Romina Gaetani presentó una acusación contra su expareja por un presunto hecho de violencia de género. De acuerdo a lo revelado por Ángel de Brito en LAM, la actriz debió ser asistida en un centro de salud debido a lesiones en los brazos y la cadera, y posteriormente formalizó la denuncia ante las autoridades. El expediente quedó bajo la órbita judicial, que deberá esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

El empresario fue acusado por la actriz después de un episodio en el que la habría golpeado.

Por ahora, Luis Cavanagh no se pronunció públicamente respecto de la acusación. En paralelo al avance de la causa, su figura quedó ligada a uno de los momentos más delicados en la vida de la actriz, un quiebre profundo respecto de un vínculo que hasta entonces se mostraba estable y con proyección de futuro.

