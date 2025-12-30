Internaron a Romina Gaetani y denunció a su pareja por violencia de género

Romina Gaetani fue internada en un hospital de Pilar luego de un episodio de presunta violencia de género que derivó en una denuncia contra su pareja, Luis Cavanagh . El hecho ocurrió en un country ubicado en el partido bonaerense y activó un operativo policial y judicial.

La información se conoció a través del programa LAM, que difundió detalles del parte policial elaborado a partir de un llamado al sistema de emergencias 911. El alerta movilizó a personal policial, servicios médicos y a la fiscalía especializada en violencia de género.

Según los datos oficiales, el episodio se registró durante la noche en el Tortugas Country Club, situado sobre la colectora de la autopista Panamericana. Al arribar al lugar, efectivos policiales dialogaron con personal de seguridad privada, quienes informaron sobre la presencia de una mujer en estado de nerviosismo que habría sido agredida por su pareja.

En ese contexto, la mujer fue identificada como Romina Gaetani, actriz argentina de 48 años. De acuerdo al parte, manifestó que atravesaba situaciones de agresividad por parte de su pareja, motivadas por conflictos personales y celos.

Ante el estado emocional y las lesiones visibles, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME. El equipo médico dispuso el traslado de la actriz al Hospital Central de Pilar para una mejor evaluación y contención.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que, en el sanatorio, los profesionales de la salud constataron golpes en los brazos y en la zona de la cadera. Ese diagnóstico activó de manera inmediata el protocolo correspondiente, que obliga al personal médico a dar aviso a las autoridades judiciales.

Denuncia y actuación de la fiscalía

Tras el ingreso hospitalario, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción de Género. Desde allí se ordenó el envío de personal de Fiscalía al hospital para recepcionar el testimonio de la actriz y avanzar con las actuaciones legales.

En el expediente figura como imputado Luis Ramón Cavanagh, argentino, de 59 años, empresario y pareja de Gaetani al momento del episodio. La causa quedó formalmente en manos de la Justicia, que inició la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según se informó en el programa televisivo, Romina Gaetani recibió el alta médica al mediodía del día siguiente a su internación. Hasta el momento no trascendieron declaraciones públicas de la actriz ni de su entorno cercano.

Ángel de Brito, conductor de LAM, señaló que intentó comunicarse con Gaetani tras conocerse el hecho, aunque no obtuvo respuesta. La actriz, reconocida por trabajos en ficción como Soy gitano y La 1-5/18, mantuvo absoluto hermetismo desde que se difundió la denuncia.

Procedimiento judicial y marco legal

De acuerdo a lo explicado en el ciclo televisivo, el procedimiento habitual en este tipo de casos contempla una denuncia inicial en el marco del hecho traumático y una instancia posterior de ratificación. La fiscalía continúa con las medidas de rigor a partir de la información médica y policial.

Mientras avanza la investigación, la información oficial se limita a lo consignado en el parte policial y a los datos médicos confirmados. El caso permanece bajo reserva judicial, en el marco de una causa que sigue en desarrollo.