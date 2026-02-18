miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 12:01
Revelación.

"Mi familia no quería que entre": la confesión de Luz Tito sobre su salto a la TV

Luz Tito estará en la gala del 23 y recordó el miedo de su entorno antes de ingresar a la casa más famosa del país

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Mi familia no quería que entre: la confesión de Luz Tito sobre su salto a la TV

"Mi familia no quería que entre": la confesión de Luz Tito sobre su salto a la TV

A pocos días del inicio de una nueva edición de Gran Hermano Argentina, Luz Tito habló sobre su experiencia en el reality y reveló un dato desconocido hasta ahora: su familia no quería que ingresara a la casa. La joven confirmó su presencia en la gala estreno del 23 de febrero y repasó cómo recibió el llamado de la producción.

Lee además
luz tito: entrar a gran hermano fue una experiencia que me cambio la vida
Invitada especial.

Luz Tito: "Entrar a Gran Hermano fue una experiencia que me cambió la vida"
Luz Tito, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4
Aporte.

Luz Tito donó su premio de Gran Hermano para un refugio de mujeres en Jujuy

Embed - LUZ TITO TJ

La confesión antes del regreso del reality

El regreso de Gran Hermano genera expectativa en todo el país y también despierta recuerdos en quienes ya atravesaron la experiencia. En ese contexto, Luz Tito recordó el momento en que recibió la confirmación oficial para entrar al programa.

La producción la contactó apenas seis días antes del ingreso. El tiempo fue corto y la noticia cayó de golpe. “Mi familia no quería que entre”, expresó al contar cómo reaccionó su entorno inmediato.

Según relató, su mamá, su hermana y su pareja siguieron cada etapa del casting. Ellos sabían que avanzaba en el proceso, pero no imaginaban que el ingreso sería tan inminente.

El miedo de su mamá y la preocupación por la exposición

La ex participante explicó que la mayor preocupación giraba en torno a la exposición pública. La familia temía el impacto emocional que podía generar la televisión y las redes sociales.

“La gente puede ser muy cruel”, sostuvo.

Su madre expresó temor por la repercusión mediática y por los comentarios negativos que suelen circular alrededor de los jugadores. La preocupación no pasaba por el juego en sí, sino por lo que ocurre afuera.

Luz intentó tranquilizar a su entorno con una frase que repitió varias veces antes de ingresar: si algo le hacía mal, ella salía de la casa.

Cómo dio la noticia al resto de su familia

Una vez que confirmó su participación, realizó una videollamada familiar. Allí comunicó la decisión a tíos, hermanos y abuelos. La reacción fue de sorpresa y emoción, aunque el temor persistía.

El ingreso al reality significó un cambio abrupto en su vida cotidiana. Pasó del anonimato a la exposición masiva en cuestión de días.

La joven reconoció que en ese momento no dimensionó el alcance real del programa.

La experiencia dentro de la casa

Durante su paso por Gran Hermano Argentina, enfrentó convivencia intensa, competencia permanente y la presión de las galas.

Contó que luego de algunas emisiones en vivo sentía un fuerte dolor de cabeza. Atribuyó esa sensación a la tensión acumulada y a la carga emocional.

La convivencia constante y la sensación de estar observada marcaron su estadía en el ciclo.

Rumores y versiones tras su salida

Tras abandonar la casa, circularon comentarios y versiones que no siempre coincidían con lo vivido puertas adentro. Luz afirmó que evita responder a cada rumor.

Se enfoca en su círculo íntimo y en el respaldo de quienes la conocen desde antes del reality.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Su comunidad digital creció y mantiene una interacción constante con sus seguidores.

Presencia confirmada en la gala del 23

Con el estreno de la nueva temporada cada vez más cerca, Luz Tito confirmó que estará presente en el estudio durante la primera emisión.

La gala marcará el inicio de una nueva competencia y reunirá a ex participantes, panelistas e invitados especiales.

El regreso de Gran Hermano Argentina vuelve a instalar el debate sobre la exposición, la fama repentina y el impacto que el formato genera tanto dentro como fuera de la casa.

Temas
